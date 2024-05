La grande festa per i 94 anni di Orlando Nardi

Non è davvero voluto mancare nessuno al tradizionale appuntamento organizzato annualmente con tutti gli ex calciatori dell’Ascoli in occasione del compleanno di mister Orlando Nardi per tutti ‘Pizza’. Lo storico ex vice allenatore dl Carletto Mazzone, quest’anno è arrivato a spegnere ben 94 candeline e al ristorante Mister Ok c’erano davvero tutti. Certo la scomparsa di Sor Carletto avvenuta lo scorso mese di agosto e la retrocessione dell’Ascoli in Serie C, hanno reso meno allegro l’evento che comunque è stato vissuto con la solita emozione, con ricordi e aneddoti e soprattutto con la regia dell’infaticabile Orlando Nardi. E c’erano davvero tutti: da Massimo Silva a Giuliano Castoldi, da Fabio Brini a Francesco Ilari, da Lorenzo Scarafoni a Emidio Oddi, fino a Nico Stallone, al ds Mauro Traini, Pasquale Di Marco, Walter Gibellieri, Luigi Quaresima, Igino Cacciatori e all’ex difensore della Primavera, Ermanno Ruffini, oggi Primario del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale ‘Mazzoni’. "Vi ringrazio per aver partecipato anche quest’anno – ha dichiarato emozionato Mister Orlando Nardi affiancato dal figlio Giuseppe – brindiamo affinché i bianconeri possano presto tornare in Cadetteria. Questa sera siamo oltre cinquanta partecipanti e ringrazio Gabriele Cinelli per avermi regalato questo ritratto con addosso la maglia bianconera dell’Ascoli. Sono arrivato a 94 anni, ma i ricordi di quegli anni con Costantino Rozzi presidente e al fianco dell’allenatore Mazzone non li dimenticherò mai. Noi l’Ascoli Calcio lo portiamo nel cuore. Forza Ascoli sempre".

Un lungo applauso ha concluso la serata con il brindisi proposto da Ercole Velenosi e la lettura della poesia scritta da Adriano Mecozzi intitolata proprio ‘Quell’abbraccio’. Questi gli altri partecipanti: Carlino Ameli, Mario Baiocchi, Roberto Berardini, Luciano Biondi, Antonio Borraccini, Giuliano Cagnin, Carlo Cappotti, Pietro Capriotti, Enrico Cerioni, Giovanni Conti, Roberto Cortesi, Bruno D’Angelo, Leo De Cesaris, Marco Fabiani, Lucio Fioravanti, Mauro Gaspari, Franco Il Faina, Sandro Marcantoni, Mario Marini, Roberto Marini, Claudio Mencarelli, Matteo Merletti Antonio Micucci, Angelo Olori, Bernardo Santovalli, Walter Spinelli, Roberto Tarquini, Maurizio Traini, Gianni Urbani, Licio Valenti e Lusito Vanni.

Valerio Rosa