La Lega B si organizza con iniziative per il 25 novembre

Ieri a Milano si è tenuta l’assemblea della Lega B con la presenza di tutte le società. Il presidente Mauro Balata ha parlato delle varie iniziative che verranno organizzate per il 14esimo turno di campionato del 25 novembre, in concomitanza con la giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne. Annunciato l’avvio dell’Integrity tour 2023-24 che quest’anno sarà ampliato e modernizzato per rispondere ai rischi sempre crescenti dovuti al match fixing. Il punto sui diritti audiovisivi ha visto la comunicazione relativa all’avvio di un’indagine di mercato, informale, propedeutica alla conoscenza e all’approfondimento delle diverse posizioni in merito alle dinamiche del settore audiovisivo. La Lega intende avviare una commercializzazione dei diritti tv in forma non esclusiva e per una durata triennale. L’obiettivo è presentare l’offerta al mercato nelle prossime settimane. Soddisfazione per l’audience raggiunta dopo un terzo di campionato, in linea con la scorsa stagione: +25% rispetto alla stagione 2020-21.