La marcia indietro dell’Ascoli. Esonerato Cudini, riecco Di Carlo

Ascoli Calcio: un caos senza fine. Anche quella che sembrava essere una salvezza non eccessivamente complicata sta diventando un salto mortale con triplo avvitamento carpiato incrociato doppio. Difficile comprenderne i motivi visto che questa, a detta dei vertici societari, doveva essere un’annata in cui il Picchio si sarebbe rialzato con un campionato importante. Fatto sta che nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato l’ennesimo avvicendamento in panchina: esonerato Cudini, torna Di Carlo. Anche qui le tempestiche sono state di nuovo tutte sballate, considerando che ancora una volta il tecnico subentrato avrà a disposizione soltanto un paio di sessioni di allenamento per preparare al meglio un confronto importantissimo con l’Arezzo dell’ex Bucchi.

A rompere gli indugi sono state le comunicazioni ufficiali diramate dall’Ascoli nel primissimo pomeriggio. Nella prima si è provveduto a liquidare con la classica pacca amichevole sulla spalla Cudini: "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il sig. Mirko Cudini. Con lui salutano il vice Luca Galuppi, il collaboratore tecnico Mario Cordone e l’allenatore dei portieri Cristian Cicioni. Il club bianconero ringrazia Cudini e il suo staff per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi e augura loro i migliori successi".

A seguire è stata la volta dell’annuncio col quale si è deciso di rimettere in sella Di Carlo: "L’Ascoli Calcio 1898 Fs Spa comunica di aver affidato nuovamente la guida tecnica della prima squadra al sig. Domenico Di Carlo, che torna in bianconero dopo aver interrotto la sua esperienza lo scorso 24 gennaio. Con Di Carlo tornano Davide Mezzanotti e Gianluca Riommi (per entrambi nuove firme dopo i precedenti scioglimenti dei vincoli contrattuali) nei rispettivi ruoli di vice allenatore e allenatore dei portieri. Il club bianconero accoglie con un ‘bentornati’ mister Di Carlo e il suo staff". Nel recente gennaio finì per produrre una serie di reazioni a catena, in Italia e all’estero, il famoso esonero social col quale Massimo Pulcinelli, padre di Alexia amministratrice unica di Ferinvest Srl (società che detiene la proprietà delle azioni dell’Ascoli Calcio), diede il ben servito all’allora timoniere bianconero.

Nel corso del pomeriggio poi lo stesso imprenditore romano a capo della Bricofer Group ha postato: "Bentornato Mimmo! Oltre l’orgoglio, oltre la rabbia, oltre l’ego...l’Ascoli Calcio è oltre. Forza, coraggio e umiltà e resilienza, questa è la nostra forza". Seppur non si riesca a capire a che titolo possa aver parlato, dato che da parecchi mesi non risulta più alla guida del club. Ora la parola tornerà al campo per queste ultime tappe che andranno a segnare una sorta di via crucis per tutti i tifosi bianconeri.

Massimiliano Mariotti