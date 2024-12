La Pianese aspetta il Picchio alla ripresa:: "Un 2024 meraviglioso"

La ripresa del campionato, come sappiamo, vedrà la formazione di Mimmo Di Carlo impegnata sul campo di una sroprendente Pianese che, partita per mantenere la categoria, oggi naviga all’interno del gruppone di contendenti in cerca di un piazzamento playoff. L’ultimo punto portato via da Perugia (1-1) ha permesso di spezzare la precedente scia negativa di tre sconfitte consecutive. A commentare il momento del club di Piancastagnaio (appena 4mila abitanti scarsi ndr) è stato bomber Guglielmo Mignani. "A Perugia abbiamo disputato una grandissima partita – ha commentato l’attaccante –, dopo tre sconfitte consecutive volevamo tornare a muovere la classifica. Sul gol è stato bravissimo Boccadamo a mettere la palla dentro. Io mi sono buttato e, come sempre, ho chiuso gli occhi. La sfera ha toccato la mia testa, poi un giocatore avversario ed è entrata in porta. È stato un 2024 meraviglioso. Abbiamo vinto il campionato e quest’anno abbiamo disputato un grandissimo girone d’andata. Sono contento anche a livello personale: ho realizzato più di 15 gol".