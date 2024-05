La Primavera ai playoff con D’Uffizi

ascoli

2

spezia

1

: Sciammarella, Caucci, Cozzoli (dal 27’ s.t. Ciccanti), Maiga Silvestri (dal 16’ s.t. Lattanzi), Gaffuri, Piermarini, Deriu, Bando, Tarantino (dal 27’ s.t. Solmonte), Lo Scalzo (dal 37’ s.t. Gorica), D’Uffizi (dal 27’ s.t. Del Moro). Panchina: Mengucci, Sottil, Di Teodoro, Carano, Barrotta, Gaspari, Colaiacomo. Allenatore: Ledesma.

SPEZIA: Plaia (dal 43’ s.t. Casto), Manfrone, Piazza, Bertoncini, Scartoni (dal 16’ s.t. Suatoni), Garzia, Monteverde (dal 31’ s.t. Martera), Campana (dal 31’ s.t. Tognoni), Garibotto (dal 43’ s.t. Foce), Piccioli, Di Giorgio. Panchina: Mosti, Sardi, Sessa. Allenatore: Vecchio.

Arbitro: Castellone di Napoli.

Marcatori: al 19’ p.t. D’Uffizi.

Note – Corner 9 a 4 per l’Ascoli.

La Primavera di Ledesma la spunta all’ultima giornata e, battendo a fatica 1-0 lo Spezia al Picchio Village, centra l’attesa qualificazione ai prossimi playoff che vedrà i bianconeri affrontare i quarti in trasferta a Parma. A decidere il confronto con i liguri è stato l’attaccante D’Uffizi, schierato come fuori quota insieme al capitano Cozzoli. A scatenare però qualche giusta polemica, soprattutto fuori dalle cento torri, sono state le scelte tecniche proposte dal factotum De Santis e applicate alla lettera dal tecnico Ledesma. Infatti per evitare di dover andare incontro ad un esito negativo si è deciso di mettere in campo alcuni elementi della prima squadra per riuscire ad aumentare le possibilità di vincere la gara decisiva della stagione. L’attaccante, che la sera precedente aveva giocato contro il Pisa, nella drammatica serata che ha visto l’Ascoli retrocedere in C, ha completato il reparto offensivo al fianco di Tarantino, altro profilo ormai da settimane impiegato per affrontare il campionato di B. I tre punti ottenuti così hanno permesso di raggiungere quota 47 punti.