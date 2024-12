La Primavera batte il Napoli in trasferta

ASCOLI 3: Petrone, Di Martino, D’Angelo, Gioielli, Garbardella, Esposito, Malasomma (dal 1’ s.t. Pinzolo), De Chiara, Raggioli, Ballabile (dal 18’ s.t. D. Distratto), Borriello. Panchina: Sorrentino, Colella, F. Distratto, Napoletano, Cimmaruta, Stasi, Avvisati, Borrelli, Picca. Allenatore: Rocco

ASCOLI: Sciammarella, Caucci, Ciccanti, Dode, Zagari (dal 42’ s.t. D’Amore), Di Teodoro, Deriu, Lo Scalzo (dal 40’ s.t. Flaminio), Colaiacomo (dal 24’ s.t. Madonna), Lattanzi (dal 42’ s.t. De Witt), Gorica (dal 40’ s.t. Finotti). Panchina: Zagaglia, Dente, Brown Samper, Pettinari, Cerbone, Madonna, Gaspari, Di Salvatore. Allenatore: Ledesma

Arbitro: Totaro di Lecce

Marcatori: all’11’ p.t. Lattanzi (A), al 30’ p.t. Deriu (A), al 35’ p.t. Gioielli (N), al 40’s.t. rig. Gorica (A)

Note – Espulso Raggioli per il Napoli al 49’ s.t.; ammoniti Zagari, Colaiacomo, Deriu, Ledesma per l’Ascoli, Petrone, Raggioli per il Napoli.

La Primavera dell’Ascoli batte 3-1 il Napoli. Buone notizie per i giovani in bianconero arrivano dallo stadio Piccolo di Cercola: i ragazzi chiudono la propria annata con un sorriso che permette di dimenticare gli ultimi risultati amari. Gara subito in discesa per i bianconeri allenati da Ledesma, bravi a passare avanti con un tiro al volo di Lattanzi dopo appena una decina di minuti di gioco. Al suo gol è poi seguito il raddoppio trovato da Deriu. Risposta immediata della formazione partenopea qualche minuto dopo con Gioielli, sveglio e cinico a buttarla dentro a seguito di un batti e ribatti a ridosso della porta. Nella ripresa il match entra nel vivo con i padroni di casa determinati a recuperare il risultato e Il Picchio bravo a difendere per poi sfruttare le ripartenze.

A chiudere i conti così ci pensa Gorica, trasformando un rigore da lui stesso guadagnato. Nei minuti finali di recupero i campani chiudono in inferiorità numerica per il rosso beccato da un nervoso Raggioli. Successi esaltanti anche per under 17 e 15, entrambe capaci di calare un roboante 5-0 al cospetto dei rispettivi pari età del Pineto. I ragazzi di Medori hanno potuto calare la cinquina grazie alle marcature di Valori, Verdone figlio del direttore generale Domenico, Pagnotta, Manini e Bruni. Stesso risultato anche per gli under 15 di Cusimano che nell’occasione hanno portato a casa la quinta vittoria di fila. Al festival del gol hanno preso parte Sinani (autore di una doppietta), Palomba, Bocci e Djoric.

mas. mar.