La Primavera batte il Parma ai supplementari

parma

1

ascoli

2

(dopo tempi supplementari)

: Moretta, Bangala (dal 31’ s.t. Russo), Flex, Amoran, Mengoni (dal 44’ s.t. Cozzolino), Conde, Nwajei (dal 1’ s.t.s. Tannor), Terrnava (dal 1’ s.t.s. Mancini), Marconi (dal 37’ s.t. Mikolajewski), Cardinali, Haj (dal 1’ s.t. Kowalski). Panchina: Borriello, Trabucchi, Konate, Marchesi, Lorenzani, Gemello. Allenatore: Beggi

ASCOLI: Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Maiga Silvestri (dal 31’ s.t. Lattanzi), Gaffuri, Piermarini, Deriu (dal 20’ s.t. Ciccanti), Bando, Tarantino (dal 1’ s.t.s. Colaiacomo), Lo Scalzo (dal 15’ p.t.s. Gorica), D’Uffizi (dal 2’ p.t.s. Solmonte). Panchina: Amato, Mengucci, Sottil, Di Teodoro, Barrotta, Loretucci, Gaspari. Allenatore: Ledesma

Arbitro: Cerbasi di Arezzo. Marcatori: al 10’ p.t. Marconi (P), al 38’ s.t. Bando (A), al 10’ p.t.s. Ciccanti (A).

Note - ammoniti Cardinali, Russo per il Parma, Cozzoli per l’Ascoli. Angoli: 7-5.

La Primavera dell’Ascoli sbanca il Parma dell’ex Beggi (collaboratore tecnico di Devis Mangia nella stagione 2015-16) e accede alle semifinali dei playoff. Ancora un volta grazie alla presenza dei big D’Uffizi, Tarantino e Maiga Silvestri, tutti e tre tornati alla corte di Ledesma su indicazione del dirigente De Santis dopo l’esperienza degli ultimi mesi in prima squadra, hanno permesso al Picchio di avanzare battendo 2-1 i ducali al termine dei tempi supplementari. Il match andato in scena ieri pomeriggio al centro sportivo ‘Mutti trianing center’ di Collecchio non si era affatto aperto nel migliore dei modi per i bianconeri, subito andati in svantaggio in avvio sotto il colpo assestato dal gialloblù Marconi. I padroni di casa, dopo avere mancato il raddoppio con haj e Cardinali, così sono stati ripresi dall’Ascoli con il momentaneo 1-1 di Bando. Nel secondo tempo supplementare ecco il sorpasso di Ciccanti, bravo ad insaccare di testa. Ora il Picchio affronterà l’Udinese in trasferta.