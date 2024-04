La Primavera di Ledesma in trasferta a Pisa a caccia di punti pesanti

Il prossimo fine settimana del settore giovanile bianconero vedrà in campo soltanto due formazioni. A scendere in campo infatti saranno la Primavera di Ledesma e gli under 17 di Gigi Giorgi. I primi, dopo aver ottenuto tre recenti vittorie contro Ternana (4-0) Virtus Entella (0-1) e Monopoli (2-0), proveranno ad inanellare un altro successo che consentirebbe di consolidare i playoff e magari rosicchiare terreno sul Napoli terzo in classifica che precede i bianconeri di tre lunghezze. Il difficile scontro li vedrà di scena in casa del Pisa sabato allo stadio Necchi Balloni (avvio alle 11). A quattro giornate dal termine la volata finale è ufficialmente entrata nel vivo. Gli under 17 di Giorgi invece, domenica alle ore 11.30, proveranno a sorprendere in trasferta la Salernitana nel penultimo appuntamento del proprio campionato. La gara in programma andrà in scena al centro sportivo Vincenzo Volpe di Salerno. In classifica i bianconeri stazionano al quart’ultimo posto con 19 punti.