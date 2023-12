La Primavera ospita il Palermo al Picchio Village

Altro fine settimana particolarmente caldo per le formazioni giovanili dell’Ascoli. La Primavera di Ledesma dopo la sconfitta incassata a Terni per 1-0, proverà a rialzarsi sfidando il Palermo domani al Picchio Village (ore 11), nella gara valevole per 12esimo turno del campionato Primavera 2. Anche l’under 17 di Giorgi cercherà riscatto contro la Lazio. Nell’ultimo turno disputato i bianconeri sono finiti ko nel duello con la Salernitana. In campo tra le mura amiche sia gli under 16 che gli under 15, rispettivamente impegnati contro i pari età del Lecce. L’under 15 di Cusimano sfiderà i salentini al Picchio Village nel match previsto alle 10.30. A seguire sarà la volta dei ragazzi di Monaco alle ore 12.30. L’Under 14 di Bonfiglio, invece, è chiamata a risollevarsi dopo il ko interno con la Vis Pesaro e proverà a farlo contro la Roma, Appuntamento domani alle 15 al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria.