La Primavera sogna la finale: ora l’Udinese

In mezzo a tante chiacchiere, supposizioni, trattative e indiscrezioni su quello che sarà il futuro dell’Ascoli Calcio, c’è ancora una squadra bianconera che continua a giocare a pallone. Si tratta della formazione Under 19 di mister Cristian Daniel Ledesma che sabato disputerà la semifinale playoff contro l’Udinese per la promozione nel campionato Primavera 1. La compagine bianconera ha superato i quarti di finale battendo per 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Bando e Ciccanti, il Parma dell’ex tecnico bianconero Cesare Beggi. Sfida disputata al ‘Mutti Training Center’ di Collecchio nei quarti di finale in gara unica dei playoff del campionato Primavera 2. Nelle file del Picchio in campo due fuoriquota, i classe 2004 Francesco Cozzoli e Simone D’Uffizi, e spazio dal primo minuto anche per Jacopo Tarantino e Yehyga Maiga Silvestri, aggregati da tempo alla prima squadra. Una vittoria di prestigio che adesso fa ben sperare in vista dell’attesissima sfida di semifinale in programma sabato alle ore 14.30 allo stadio ‘Omero Tognon’ di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Anche qui gara secca, in caso di parità nei tempi regolamentari si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La vincente se la vedrà in finale contro chi avrà la meglio tra Benevento e Venezia, incontro che si giocherà sempre sabato 25 alle ore 11 al centro sportivo ‘Avellola’. L’Udinese è allenata da Igor Bubnjic croato di Spalato, ex difensore di Carpi, Brescia e appunto Udinese. I friulani hanno chiuso il girone A al quarto posto con 51 punti dopo aver ottenuto 16 vittorie, 3 pareggi ed 11 sconfitte, con 60 reti all’attivo e 45 al passivo. Nei quarti di finale è arrivato il successo ai rigori (10-11) sul campo del Napoli dopo che i 120 minuti tra tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul punteggio di 2-2. Da tenere d’occhio nell’Udinese il giovanissimo difensore Matteo Palma, di cui si parla un gran bene e che ha festeggiato nel mese di marzo il suo sedicesimo compleanno firmando il primo contratto da professionista con i bianconeri. Il classe 2008, con i suoi 194 cm e un gran colpo di testa, da tre anni gioca a Udine e, dopo aver brillato in Primavera 2, ora punta ad arrivare in prima squadra. Questi i risultati dei quarti di finale dei playoff del campionato Primavera 2: Parma-Ascoli 1-2 (dopo i supplementari); Venezia-Pisa 6-5 (dopo i calci di rigore); Benevento-Albinoleffe 1-0; Napoli-Udinese 10-11 (dopo i rigori).

Valerio Rosa