La Primavera viene frenata dalla Salernitana

Ascoli 1 Salernitana 1: Sciammarella, Caucci, Ciccanti, Dodde, Zagari, Di Teodoro, Cerbone (dal 12’ s.t. Cosimi), Lo Scalzo (dal 12’ s.t. De Witt), Madonna (dal 12’ s.t. Colaiacomo), Lattanzi, Gorica (dal 48’ s.t. Deriu). Panchina: Zagaglia, Di Giacomo, Grasso, Di Salvatore, Flaminio, Finotti, Pettinari, Giacomazzi. All. Ledesma SALERNITANA: Rodolfo, Barry, Nunziata, Franky Tchaouna, Guccione, Vuillermoz, Di Lelio (dal 25’ s.t. Farina), Paganetti, Boncori (dal 40’ s.t. Chietti), Di Vico, Cosentino (dal 25’ s.t. Lombardi). Panchina: Palazzo, Verza, Di Vincenzo, Buttaroni, Gonnella, Zinkowski, Franck Tchaouna. All. Fusco Arbitro: Spagnoli di Tivoli (assistenti Barcherini di Terni e Brunozzi di Foligno) Reti: al 28’ p.t. rig. Gorica (A), al 36’ p.t. Boncori (S) Note - Ammoniti De Witt, Gorica per l’Ascoli, Franky Tchaouna per la Salernitana. Angoli: 7-0. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.

La Primavera di Ledesma, dopo le tre vittorie consecutive contro Napoli (1-3), Monopoli (5-3) e Palermo (1-2), ieri si è fatta frenare in casa dalla Salernitana. Il confronto andato in scena al Picchio Village è termianto col risultato di 1-1 che ha visto i campani rispondere ai padroni di casa. La contesa di fatto si è sbloccata poco prima della mezz’ora del primo tempo, quando l’arbitro Spagnoli ha deciso di concedere un rigore all’Ascoli per un tocco col braccio commesso in area da Cosentino. Glaciale Gorica nel riuscire a trasformare il penalty in grado di portare avanti i bianconeri. Per il giocatore è stata la 13esima marcatura personale. La gioia del vantaggio però è durata davvero un niente. Alcuni minuti dopo infatti ci ha pensato Boncori a riportare l’incontro in parità. Nel secondo tempo il duello non ha prodotto grandi sussulti. A mancare la possibilità di assestare un nuovo vantaggio è stato l’Ascoli con l’occasione mancata ancora da Gorica.

Nella giornata di oggi a scendere in campo sarà tutte le altre formazioni del vivaio. Al Picchio Village gli under 17 di Medori (ore 14.30) e gli under 15 di Cusimano (avvio alle 12.30) affronteranno rispettivamente i pari età del Campobasso. L’under 16 di Monaco invece sarà di scena in casa della Ternana. Appuntamento alle 14.30 al centro sportivo Orlando Strinati. Mentre gli under 14 di Bonfiglio dovranno sfidare la Lazio alle ore 17 tra le mura amiche. A chiudere il quadro completo sarà la prima squadra femminile di Renga che dovrà affrontare il Caldarola in trasferta (ore 15).