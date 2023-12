La replica ultras. "Tutti al lavoro, salvate la categoria»

Pronta la risposta degli Ultras dell’Ascoli al patron Pulcinelli: "Finiamo la stagione scorsa a ridosso dei playoff e ora siamo lontani dalla salvezza. Chiudiamo l’anno calcistico in una situazione deficitaria e con una classifica preoccupante. Nessuno che si definisca ’tifoso dell’Ascoli’ può sentirsi soddisfatto. Parlano i fatti. Non possono esserci applausi. Non occorre essere luminari del calcio per capire che gli errori ci sono stati e sono gravi, come ribadito dal nostro striscione allo stadio. Nonostante tutto, il sostegno non manca, siamo numerosi a Pisa e oltre 7.500 in casa. Una prova di forza della nostra tifoseria che merita una società all’altezza e pretende un mercato di Gennaio degno del nostro blasone. Ci aspettiamo acquisti immediati, non abbiamo altro tempo da perdere. Chi è fautore di questa situazione ha il dovere di rimediare e rimettere l’Ascoli in carreggiata. Non ci sono scuse o alibi. Comportamenti fuori luogo non saranno più tollerati. Ed ora tutti al lavoro! C’è una categoria da salvare".