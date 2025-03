L’ex Massimo Paci riparte dalla guida del Lumezzane

L’ex bianconero Massimo Paci riparte alla guida del Lumezzane nel girone settentrionale di serie C. È lui il tecnico scelto dal club rossoblù per cercare di centrare la salvezza dopo l’esonero di Franzini. Il 46enne ha già diretto il suo primo allenamento con la squadra e si prepara al match d’esordio che domenica lo vedrà sfidare in casa il Caldiero Terme (avvio alle 17.30). L’allenatore si è legato al club lombardo con un contratto fino al termine della stagione corrente. Con lui ci sarà il vice Roberto Guana, anche lui ex Ascoli, e il collaboratore Mauro Balestrini. Nel suo percorso da allenatore Paci nel 2016 guidò la Civitanovese in Eccellenza per poi condurre il Montegiorgio verso la promozione in D nella stagione 2017-18. Nel 2019 fu chiamato alla guida del Forlì chiudendo ottavo con la miglior difesa del girone. Seguirono le esperienze con Teramo in C, Pordenone in B, poi Pro Vercelli e Pro Sesto. Paci militò nel Picchio in serie A nel campionato 2005-06 facendo registrare 31 presenze e 3 gol.