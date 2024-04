La sfida di domani sarà arbitrata da Ghersini di Genova

Ternana-Ascoli sarà diretta dall’esperto Davide Ghersini della sezione di Genova. Il fischietto ligure potrà vantare l’ausilio degli assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Andrea Niedda di Ozieri. Quarto uomo ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. In sala var (on-site) invece vedremo all’opera Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con Niccolò Baroni di Firenze ad assisterlo. Il bilancio dei precedenti fatti registrare dal Picchio con Ghersini parla di otto incontri nei quali i bianconeri sono riusciti a vincere una sola volta, pareggiando in 5 circostanze e finendo ko 2 volte. L’unico successo dell’Ascoli è datato 4 gennaio 2021 quando, nel giorno del suo compleanno, Sottil riuscì a battere al Del Duca la Reggina per 2-1. L’ultimo incrocio invece resta quello dello scorso 21 gennaio quando il Picchio di Castori impattò 2-2 in casa contro i Bari. A produrre il momentaneo vantaggio biancorosso fu quel discusso contatto in area tra Falasco ed Edjouma.