La società chiama i tifosi: prezzi scontati

Prezzi popolari in curva nord per favorire l’afflusso di pubblico al Del Duca nel delicatissimo scontro salvezza da vincere a tutti i costi col Südtirol (domenica con avvio alle 16.15). La vittoria di Como per 2-0 ha proiettato l’Ascoli nella posizione di poter tentare il tanto sospirato sorpasso sulla formazione altoatesina che in classifica precede il Picchio soltanto di due lunghezze. Portare a casa i tre punti si tradurrebbe nel fatto di riuscire finalmente a mettere la testa fuori dalla zona rossa dopo mesi di sofferenze e difficoltà. Per aiutare tecnico e squadra a non farsi sfuggire l’appuntamento con il successo, il club di corso Vittorio Emanuele ha deciso di applicare delle tariffe ribassate nel settore che, dopo l’abbattimento della curva sud, ospita gran parte del pubblico bianconero più caldo. La prevendita inizierà ufficialmente oggi alle 16. I tagliandi per il settore in questione potranno essere acquistati al prezzo di 10 euro per quanto riguarda le tariffe intero, donna, senior e under 18; quella junior invece resterà a 3 euro. I biglietti saranno disponibili online e in tutti i punti vendita abilitati del circuito Ticketone.

Ieri il tecnico Castori ha raggiunto il centro tecnico federale di Coverciano per prendere parte all’incontro di aggiornamento obbligatorio rivolto ai tecnici di A, B e C. Nel corso della giornata il timoniere bianconero ha assistito alla cerimonia di consegna dei premi panchina d’oro e d’argento. Ad aggiudicarsi il primo è stato Spalletti per aver condotto il Napoli alla vittoria del suo terzo scudetto. In B invece è stato Grosso ad essere incoronato miglior allenatore della stagione 2022-23. Un cammino esaltante quello che lo ha visto condurre il Frosinone alla vittoria della cadetteria.

Premiato anche l’ex Vivarini (panchina d’oro Lega Pro) per l’annata da record disputata alla guida del Catanzaro e culminata con la promozione in B. "Per un allenatore ricevere un premio così importante come quello di oggi, con il voto dei colleghi, mi rende molto orgoglioso – ha dichiarato il tecnico abruzzese –. Questo dà lustro a quello che si fa durante un anno, quindi di conseguenza sono strafelice di questo. Dietro questa panchina d’oro c’è il lavoro di tante persone. C’è una città come Catanzaro perché ha creato una simbiosi con noi e con la squadra. Cosa che ha portato a dare il massimo un po’ da parte di tutti".

mas.mar.