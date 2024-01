La soddisfazione dell’allenatore. Castori: "Partita la volata salvezza. Inglese? Sarei felice se arrivasse»

Un Ascoli grintoso e determinato come piace a mister Fabrizio Castori, strappa un preziosissimo pareggio allo stadio ‘Tardini’ contro la capolista Parma e lancia la volata salvezza in questo girone di ritorno in cui non mancheranno come sempre i risultati a sorpresa.

Castori, è un pareggio che vale oro?

"Siamo venuti a fare la partita che dovevamo fare. Siamo entrati bene, li prendevamo alti per evitare di farli palleggiare troppo e non farli avvicinare troppo alla nostra area di rigore. Abbiamo sofferto solamente gli ultimo 10-15 minuti, in cui il Parma ha aumentato la spinta offensiva per provare a vincere grazie anche ai cambi di altissimo livello e di grande qualità che metterebbero in difficoltà qualsiasi squadra. Ma noi la partita l’abbiamo fatta bene, con personalità, siamo andati in vantaggio e potevamo subito raddoppiare con un’occasionissima di Rodriguez, e sono convinto che se fossimo andati sul 2-0 poi loro non l’avrebbero ripresa. Ma non sto a recriminare, ci mancherebbe".

E’ questo l’Ascoli che le piace?

"Una bella partita giocata contro una squadra molto forte. Sono contento della prestazione che ci ha portato un risultato importante. E’ iniziato il girone di ritorno e abbiamo lanciato la volata salvezza nella maniera migliore guadagnando un punto su chi lotta insieme a noi per non retrocedere. E lo abbiamo conquistato nella gara più difficile contro la capolista. A me piace essere onesto e concreto. Il pareggio alla fine è equo, loro ti possono fare gol in qualsiasi momento. Noi eravamo messi bene in campo, come ritmo e intensità, con il giusto atteggiamento. Quello che abbiamo conquistato ce lo siamo meritato. Complimenti ai ragazzi e anche a quelli che sono entrati, non era facile in quel momento in cui stavamo subendo la voglia del Parma di vincere. La condizione atletica sta crescendo e questo ci sarà di grande aiuto. Questo modo di giocare deve essere il nostro standard".

Si aspetta qualche altro arrivo dal calciomercato?

"La squadra va integrata e il direttore sportivo ci sta lavorando, siamo in sintonia su questo anche se la sessione di gennaio non è facile perché vai a prendere giocatori che nelle loro squadre sono fermi e che devi rimettere in condizione".

Proprio dal Parma dovrebbe arrivare l’attaccante Roberto Inglese che lei conosce bene: le piacerebbe come nuovo ‘bomber’ bianconero?

"Non posso, se eventualmente dovesse arrivare (sorride ndr), esprimere la mia grande felicità. Se dovesse arrivare lo accoglierei a braccia aperte. L’ho allenato a Carpi. E’ una soddisfazione avergli visto fare una carriera importante al Napoli e anche in Nazionale".

Valerio Rosa