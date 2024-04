La spinta del tifo per l’Ascoli. Con il Cittadella è bivio salvezza

Il pareggio contro il Venezia ora scivolato al terzo posto, in altre situazioni sarebbe stato valutato diversamente. Con l’Ascoli in piena zona retrocessione invece ha avuto il valore di un ‘brodino’ per tenere in vita un paziente in grosse difficoltà. A sei giornate dalla fine serve davvero un exploit per evitare i playout e un deciso cambio di marcia per evitare la retrocessione diretta. Eppure il popolo bianconero non molla. I 700 impavidi che hanno affrontato il lungo viaggio fino a La Spezia nel giorno di Pasquetta e i 7.000 che domenica erano al Del Duca per continuare ad incoraggiare i ragazzi di Carrera a non mollare, meriterebbero un premio. Certo il coro finale con le minacce nemmeno troppo velate di ritorsioni in caso di mancata salvezza poteva essere evitato in un momento in cui la squadra sta comunque provando con tutti i suoi limiti a venire fuori dalle sabbie mobili. Così come poteva essere evitato il gesto di dissenso di Falzerano che certamente ha un po’ rappresentato l’umore di una squadra che ce la sta mettendo tutta ma che più di quello che si vede in realtà non è. Domani alle 14 c’è questa sfida contro il Cittadella che rappresenta un altro bivio nella stagione dell’Ascoli. E anche stavolta non mancheranno i supporters del Picchio. Di spazio nella curva ospiti dello stadio ‘Tombolato’ ce n’è in abbondanza ma al momento sono stati comunque staccati oltre 200 biglietti (212 per l’esattezza) dei 1.100 disponibili per la tifoseria bianconera. Ci sarà tempo fino a questa sera alle 19 per acquistare i tagliandi e di certo il numero aumenterà, ad ulteriore conferma che gli ultras stanno facendo ancora una volta la loro parte, e la stanno facendo alla grande. Il prezzo del biglietto è di 15,50 euro, compresa prevendita. I biglietti potranno essere acquistati online o nei punti vendita Ticketone.

Il Cittadella al momento ha 42 punti ed è tornato galvanizzato dalla trasferta di Reggio Emilia dove si è imposto per 4-2. La salvezza per l’undici di Gorini è davvero ad un passo, ma è inutile illudersi che i padovani faranno particolari regali. Anzi. A sentire le dichiarazioni della vigilia sono proprio intenzionati a chiudere anticipatamente la questione salvezza e magari concentrarsi poi nella corsa playoff forti dell’attuale nono posto a due punti dalla Sampdoria che pure stava lottando per salvarsi fino a poche settimane fa. Ieri è stato l’attaccante napoletano Luca Pandolfi (autore di otto reti) a suonare la carica per i suoi sulla pagina del ‘Mattino’ di Padova: "Il 2-0 alla Reggiana ha riportato serenità e spensieratezza – ha ammesso – Vincere ti fa approcciare il lavoro con un altro spirito. Ci auguriamo che sia la vittoria della svolta".

Valerio Rosa