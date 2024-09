La squadra torna subito al lavoro per limare gli errori

Squadra subito al lavoro. Nella giornata di ieri i bianconeri sono prontamente tornati in campo dopo i due giorni di riposo concessi dalla società. Al Picchio Village tecnico e squadra si sono ritrovati per analizzare con attenzione la gara andata in scena venerdì sera al Mazza contro la Spal (2-2). Il risultato finale indubbiamente ha lasciato tanta amarezza. In doppio vantaggio grazie ai centri assestati da Tirelli e Corazza poi la retroguardia bianconera si è sfaldata definitivamente nei 6’ che hanno visto i padroni di casa dapprima dimezzare le distanze con Rao per poi assestare il pari con Arena su un’altra situazione rivedibile. Poche volte infatti è capitato di assistere ad un gol incassato su un calcio piazzato di facile lettura e con la squadra quasi interamente schierata in area a difesa del fortino. C’è ancora tanta incertezza e confusione nelle idee del tecnico Carrera, del vice Porrini e dello staff che, ad oggi, non sono ancora riusciti ad individuare quali sarebbero le colonne portanti su cui sviluppare l’intero reparto difensivo. Tutto questo dovrà essere certamente risolto in vista della prossima sfida casalinga contro la Pianese che aprirà anche il cammino interno dei bianconeri. Alla ripresa dei lavori una delle situazioni da monitorare è stata quella dell’attaccante Silipo dopo il taglio al piede sinistro riportato nei minuti iniziali della prima partita di Coppa Italia disputata e vinta col Gubbio per 2-1. Nel programma di lavoro stabilito in questa settimana il gruppo affronterà una serie di allenamenti pomeridiani per poi concludere la preparazione con due sedute al mattutine nelle giornate di sabato e domenica. Lunedì mattina, stesso giorno del match con la Pianese (avvio alle 20.45) la squadra sosterrà la consueta rifinitura.

A partire dalle 16 di oggi saranno in vendita i tagliandi per assistere alla seconda tappa in programma. Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti, la cui seconda fase terminerà allo stesso orario di inizio dell’incontro con i toscani. Gli uomini di Prosperi sono reduci dal colpaccio sfiorato col Perugia (3-3). "Il primo tempo è stato giocato molto bene da parte nostra – sostiene l’attaccante Alessandro Fileni – poi siamo un po’ calati mentre loro sono cresciuti. Credo però che abbiamo fatto una buona partita. Peccato aver abbassato il ritmo nei primi 25’ della ripresa. Personalmente sono felice per la rete che ho siglato. La mia seconda nei professionisti".

mas.mar.