La squadra va in ritiro in vista di sabato

Squadra e staff ieri mattina hanno lasciato le cento torri per andare in ritiro in vista del delicatissimo confronto di sabato prossimo contro la Ternana (ore 14). Questa la scelta presa dal patron Massimo Pulcinelli e i vertici societari il giorno seguente del deludente 0-0 fatto registrare contro il Modena. Il numero uno di corso Vittorio ha mal digerito le durissime contestazioni rivolte nei suoi confronti dalla tifoseria bianconera prima, durante e dopo il match con i canarini. "Sono seriamente preoccupato per la situazione che si è creata intorno alla nostra squadra nel momento più decisivo e determinante della stagione – si legge nella lettera aperta diramata da Pulcinelli -. Ciascuno di noi vuole assumersi le proprie responsabilità. Sabato sono tornato allo stadio Del Duca, a distanza di oltre tre mesi dall’ultima volta, per il grandissimo desiderio di stare accanto al mister e ai ragazzi, allo staff, ai magazzinieri per supportarli e spronarli a dare sempre il meglio soprattutto in questo momento così importante per tutti noi. Ho visto grande impegno da parte di tutti e vissuto forti emozioni. Ho vissuto anche l’accorata contestazione, i cori e gli insulti prima, durante e dopo la gara. Sono convinto che tutto ciò sia segno della grande passione che i tifosi hanno per la nostra squadra, ma il lancio di petardi vicino ai calciatori a fine gara, a rischio dell’incolumità dei ragazzi, è gesto assurdo che ripudierò e condannerò sempre. Sono sicuramente consapevole che la strada per mantenere la categoria ha le sue difficoltà. In questo momento è di fondamentale importanza che ciascuno di noi, chi vuole davvero bene all’Ascoli Calcio, faccia la sua parte. Ora abbiamo bisogno di tutti, anche del vostro preziosissimo sostegno. Comprendo la delusione e la rabbia per un’annata negativa, ma, per mantenere la categoria, è necessario stringersi ai ragazzi, al mister, allo staff, ai magazzinieri che lavorano per tentare di raggiungere l’obiettivo che è a un passo. Dobbiamo spronarli e incoraggiarli. Gli errori commessi quest’anno dalla società e dai propri responsabili sono sotto gli occhi di tutti, ma oggi chiedo ai tifosi di deporre le armi e di canalizzare tutta l’energia positiva, la passione autentica, in favore della squadra. Per questo calciatori e staff tecnico per tutta la settimana, saranno in ritiro lontano da Ascoli per lavorare in modo sereno e prepararsi al meglio alla partita con la Ternana".

m.m.