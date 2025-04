La Torres di Greco cerca riscatto al Del Duca contro l'Ascoli

La Torres di mister Greco arriverà al Del Duca per dimenticare in fretta il deludente pareggio a reti bianche contro la Spal (0-0) e riprendere quanto prima la corsa verso la conferma dell’attuale terzo posto. Il grave passo falso commesso dal Pescara nel recupero del match contro l’Arezzo (0-1), ha di fatto spianato la strada ai sardi che con una vittoria contro l’Ascoli metterebbero una seria ipoteca al tanto ambito piazzamento di favore da blindare in vista degli ormai prossimi playoff. Attualmente i rossoblù in classifica stazionano a quota 62 punti con quattro lunghezze di vantaggio sugli abruzzesi e ora sullo stesso Arezzo (58). Portare via l’intera posta in palio in casa del Picchio quindi accrescerebbe ancora le ambizioni della Torres. Nelle scelte che Greco sarà chiamato ad operare si va verso la conferma del solito 3-4-2-1 dove a vestire i panni di terminale offensivo ci sarà ancora Fischnaller (12 reti per lui). Restano da valutare le condizioni di Carboni e Fabriani, mentre torneranno a disposizione Mercadante, Idda e Giorico.