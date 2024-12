La Virtus Entella si gode il primato:: "Sorpresi anche noi"

Ancora qualche giorno e riprenderà ufficialmente la corsa a tre per la leadership del girone b. Alla ripresa del campionato infatti saranno Pescara, Ternana e Virtus Entella a riprendere il cammino che permetterà soltanto ad una di loro di centrare la promozione diretta in B. I liguri arriveranno al Del Duca per sfidare l’Ascoli in occasione del match programmato per domenica 12 gennaio con avvio alle 15. "Sinceramente era difficile prevedere un cammino simile – commenta Matteo Matteazzi, direttore generale della Vitus Entella –, ipotizzavamo e speravamo in un buon approccio al campionato Anche in virtù della voglia di rivalsa di tutto l’ambiente nonché delle caratteristiche tecniche e caratteriali dei nuovi arrivi. Non credevamo di poterci trovare al primo posto alla fine dell’anno. Il segreto è nel gruppo che si è forgiato fin dai primi allenamenti a Tavarone. L’obiettivo a questo punto è mantenere la stessa mentalità che ci ha contraddistinto finora".