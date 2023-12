L’allenatore. "Guai a deprimersi». Castori: rialziamoci

La sconfitta contro lo Spezia diretta concorrente alla salvezza è un ko che fa male. Mister Fabrizio Castori, che di salvezze ‘miracolose’ ne ha costruite tante, a fine gara lancia subito il urlo di incoraggiamento: "Vietato deprimersi".

Mister Castori, come si può ripartire dopo una sconfitta così?

"Nessuno è contento di questa sconfitta immeritata. La squadra ha dato tutto, ha fatto la sua prestazione. Purtroppo sono emersi i limiti che al momento abbiamo nell’organico. In questo momento la squadra è incompleta. L’uscita di Bellusci è stata letale perché non abbiamo difensori centrali in organico. La situazione è di emergenza totale, ma ci manca pure la fortuna".

Un pugno nello stomaco dal quale occorre però rialzarsi subito?

"Questo ko non lo meritavamo. I ragazzi hanno lottato dall’inizio alla fine, si sono battuti con impegno, hanno ribaltato la partita agguantando il pari dopo il loro gol su rigore dato dal Var su un pallone che usciva dall’area. L’arbitraggio non mi è piaciuto e mi sono ripromesso di parlare con il designatore Rocchi per riferirgli cosa mi ha detto l’arbitro prima della partita".

Limiti e criticità, ma prima del mercato di gennaio ci sono ancora tre gare da giocare: come farete?

"E’ vero ci sono delle criticità soprattutto in difesa. Abbiamo rimesso in sesto Bellusci, ma abbiamo fuori Bogdan, Tavcar, Falzerano, Nestorosvki. Non è per piangere ma alla lunga nel corso della partita, quando devi fare i cambi, poi la squadra perde in esperienza e caratura tecnica. Un gol come quello subito alla fine con Bellusci in campo non l’avremmo mai preso".

Ingenuità, errori, carenze tecniche: come ci si salva? "

"Adesso non dobbiamo deprimerci. Dispiace per la squadra, per i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la gara. Abbiamo avuto una bella occasione con D’Uffizi che invece di servire Rodriguez che era solo ha passato il pallone a Mendes che era marcato. D’Uffizi che comunque è entrato bene e ha ‘spaccato’ la partita. Sono però anche limiti di gioventù che con il tempo riusciremo ad eliminare".

