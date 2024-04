L’altra squadra promossa dalla C è lo Juve Stabia

L’altra promossa dalla serie C è la Juve Stabia che riconquista la B grazie ad una cavalcata vincente che ha visto le Vespe praticamente sempre in testa alla classifica del girone c grazie ad un ruolino di marcia impressionante. Soltanto tre le sconfitte incassate finora dai ragazzi guidati dal tecnico Pagliuca. Ben tre gli ex Ascoli che in casacca gialloblù hanno contribuito alla causa campana permettendo di tornare a prendere parte al torneo cadetto. Si tratta di Mignanelli, Gerbo e Mosti. La Juve Stabia mancava in B dalla stagione 2019-20, annata che vide il Picchio partire con Zanetti in panchina per cercare di centrare i playoff, ritrovandosi alla fine per ottenere una salvezza miracolosa con Dionigi. Contro la Juve Stabia i bianconeri nel match d’andata si imposero in trasferta per 5-1 (doppietta di Da Cruz e reti di Chajia, Ardemagni e Pucino). Nella gara di ritorno invece al Del Duca finì 2-2 con quel famoso gol del pari messo a segno al 95’ dall’allora portiere gialloblù Provedel.