L’amaro epilogo per Botteghin mai retrocesso

Ha pianto al triplice fischio dell’ultima gara di campionato, consapevole di non essere riuscito a trascinare la sua squadra fino alla salvezza. Per il capitano dell’Ascoli, Eric Botteghin, la serata di venerdì rimarrà impressa nella mente per tanti anni ancora. I suoi quattro gol, tutti comunque determinanti non sono bastati. Quella rete a Terni che sembrava aver addirittura riaperto i giochi per la salvezza diretta, è servita invece per creare solo l’ennesima illusione in una stagione decisamente deludente.

E per il difensore brasiliano è stata la prima retrocessione in carriera. Un cammino straordinario concluso nel peggiore dei modi. E proprio per questo che sono molti i supporters del Picchio che stanno chiedendo a Botteghin di rimanere ancora un anno per aiutare l’Ascoli all’immediata risalita in Serie B, anche perchè a 36 anni non si può concludere la carriera con una retrocessione così amara.

E così in questi giorni, sui social, c’è un tifoso bianconero che continua a scrivere un messaggio proprio al capitano Eric con la speranza di convicerlo a sottoscrivere un nuovo contratto che lo leghi all’Ascoli almeno per un altro anno. Di certo se la squadra al termine della sfida contro il Pisa è stata invitata a rientrare negli spogliatoi senza andare sotto la Curva Nord con i tifosi i piena contestazione, se fosse andato solo Botteghin a ’chiedere scusa’ non sarebbe finita allo stesso modo.

Eric Botteghin, d’altrode dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare diverse gare decisive, è stato protagonista anche nell’ultima gara di campionato realizzando la rete con cui si è aperta la sfida contro i toscani di Mister Alberto Aquilani. Nonostante i problemi fisici prima al ginocchio e poi al polpaccio, il centrale nato a San Paolo ha giocato 25 gare in Serie B (23 da titolare) per complessivi 2.084 minuti in campo recuperi esclusi. Al suo attivo 4 gol, tutti nel girone di ritorno: Parma-Ascoli 1-1, Catanzaro-Ascoli 3-2, Ternana-Ascoli 0-1 ed Ascoli-Pisa 2-1. Ha disputato anche l’intero match di Coppa Italia perso 3-1 contro il Verona al “Bentegodi” lo scorso 12 Agosto.

Il prossimo 30 Giugno scadrà il suo contratto con l’Ascoli. L’esperienza in bianconero, iniziata nell’estate 2021, per ora sembra davvero conclusa dopo 98 match ufficiali con 9 reti e 2 assist.

Nella sua lunga carriera da calciatore Eric Botteghin ha giocato in Olanda totalizzando 484 presenze in tutte le competizioni: 161 con lo Zwolle (con 10 gol e 1 assist), 67 con il Nac Breda (con 6 reti e 5 assist), 84 con il Groningen (con 6 gol e 6 assist) e 172 col Feyenoord (con 15 reti e 4 assist). Con la squadra di Rotterdam ha vinto un campionato nel 2017, a cui si aggiungono in bacheca tre Coppe d’Olanda e due Supercoppe olandesi.

Valerio Rosa