L’appello della tifoseria:: "Tutti allo stadio"

Ascoli-Südtirol non sarà la partita della vita, ma sicuramente metterà sul piatto una ghiotta occasione per lasciare la zona di classifica che scotta. Ottenuti a Como, con merito, tre punti di vitale importanza, la formazione di Castori ora tornerà a farsi forte tra le mura amiche per provare a battere gli altoatesini. Successo che agevolerebbe il tanto sospirato sorpasso. Proprio i biancorossi precedono di sole due lunghezze. In vista del match in programma domenica (avvio ore 16.15), la società ha deciso di abbassare a 10 euro la tariffa intero per il settore curva nord al fine di favorire un’affluenza maggiore. Sarà fondamentale il ruolo della tifoseria del Picchio che ancora una volta cercherà di spingere i propri beniamini verso quello che potrebbe essere un momento nevralgico della corsa verso il mantenimento della categoria. All’ingresso delle squadre in campo ad accogliere le due formazioni ci sarà una coreografia appositamente preparata nel corso di questi giorni. Ieri sono stati gli Ultras 1898 a chiamare a raccolta l’intera tifoseria con un comunicato.

"Per domenica nessuna scusa – si legge nella nota diramata -. È il momento di fare quadrato e far sentire il ruggito del popolo Piceno che vuole questa salvezza ed è pronto a fare la propria parte. Invitiamo amici, parenti, colleghi a sostenere la squadra del territorio e a guardare in faccia la sfida. Finalmente giochiamo di domenica con prezzi popolari per i biglietti in curva. Per l’occasione abbiamo allestito una coreografia speciale che ci ha impegnato per tanti giorni e tante notti rendendoci orgogliosi della nostra tifoseria. Ultimo ma non ultimo, sarà anche l’occasione per ritrovare tanti amici al rientro dopo dei Daspo ingiusti che meritano il nostro sostegno. Il colpo d’occhio deve essere speciale. Tutti allo stadio". Nel frattempo la Lega ha ufficializzato date ed orari dalla 29sima alla 33esima giornata. A Marassi l’Ascoli scenderà in campo contro la Sampdoria nel posticipo di lunedì 11 marzo (ore previsto alle 20.30). Domenica 17 invece al Del Duca arriverà il Lecco (avvio alle 16.15) per un altro fondamentale scontro salvezza da vincere a tutti i costi. La successiva trasferta di La Spezia vedrà i bianconeri impegnati il primo aprile con fischio d’inizio alle 15. A seguire il Picchio ospiterà in casa il Venezia domenica 7 (avvio alle 16.15) per poi andare a fare visita al Cittadella sabato 13 (ore 14).

mas.mar.