L’arbitro Fourneau: sue le tre espulsioni in un tempo a Cosenza

Parma-Ascoli sarà diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Lui il direttore del match in programma domenica allo stadio Tardini con avvio programmato alle ore 16.15. L’esperto fischietto capitolino sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Mario Vigile di Cosenza. Quarto uomo ufficiale Simone Galipò di Firenze. In sala var invece vedremo all’opera Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco con Francesco Cosso di Reggio Calabria ad assisterlo. Il suo nome e la contestuale direzione restano legate a quella brutta macchia nera arrivata nell’esordio in campionato del Picchio a Cosenza del 19 agosto 2023 (3-0). In quella circostanza la formazione allora allenate dall’ex Viali fece registrare il primato negativo di ben tre espulsioni in un singolo tempo di gioco. In sequenza a finire fuori anzitempo furono Falasco (36’ p.t.), Buchel (41’ p.t.) e Forte (49’ p.t.). Non proprio chiara fu la scelta di mostrare il rosso a Buchel nell’intervento operato dal centrocampista che in quell’episodio non sembrò colpire l’avversario.