L’arbitro Perenzoni di Rovereto dirige la prossima gara

Ascoli-Südtirol sarà diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Nel match in programma domenica con avvio previsto alle 16.15 il fischietto designato potrà vantare l’ausilio degli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Marco Belsanti di Bari. Quarto uomo ufficiale Gianluca Catanzaro di Catanzaro. In sala var vedremo all’opera Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia con Rosario Abisso di Palermo ad assisterlo. L’Ascoli ad oggi non ha mai incontrato Perenzoni. Quella nella gara contro la formazione altoatesina sarà una direzione inedita per il Picchio. Nove invece gli squalificati dopo la terza giornata di ritorno. Tre i turni di stop comminati ad Odenthal, difensore del Como che nel corso dell’incontro con l’Ascoli aveva rifilato una gomitata sul volto all’attaccante bianconero Rodriguez a palla lontana. Due giornate invece all’ex Favilli (Ternana). Una a Nicolas (Pisa), Benali (Bari), Brighenti (Catanzaro), Esteves e Tramoni (Pisa), Ghilardi (Sampdoria) e Vazquez (Cremonese).