L’Ascoli a caccia della continuità. Battere la Lucchese per svoltare

Battere la Lucchese potrebbe davvero dare all’Ascoli quella spinta propulsiva per provare a fare un campionato di vertice. Il confronto di domenica prossima contro i toscani (avvio alle 18.30 allo stadio Del Duca) costituirà per il Picchio una sorta di primo spartiacque per una stagione da protagonista. Le prime quattro giornate hanno offerto già alcuni importanti responsi, ma è ancora presto per poter delineare con certezza quali saranno le principali candidate per la vittoria finale. Il sogno e la speranza di provare a centrare l’eventuale promozione in B passerà principalmente per quel tanto ambito primo posto. L’altra chance sarà costituita dalla complicata roulette russa dei playoff, dove obiettivamente ci vorrà anche qualcosa in più rispetto a bravura ed esperienza. Ad oggi il girone B di serie C, raggruppamento che vede impegnati i bianconeri di Carrera ha detto che ad essere partite meglio delle altre sono state Pescara e Virtus Entella con l’outsider Torres che già nella passata stagione aveva dimostrato di esprimere valori e numeri degni di nota. Attraverso il quadro complessivo di duelli che si consumeranno, già a partire dal prossimo turno in programma, però si inizieranno a delineare con maggior precisione quali saranno i possibili scenari futuri. L’Ascoli di certo non ha ancora trovato la quadra giusta e questo è anche fisiologico dopo i tanti cambiamenti operati all’interno dell’organico, ma nonostante le difficoltà i bianconeri bene o male hanno saputo dare avvio al proprio cammino stazionando subito nelle zone di classifica che contano. Chiaramente ora per compiere lo step successivo e aumentare i giri del motore servirà riuscire a mantenere anche una certa continuità sia a livello di prestazioni che nell’ottenimento di determinati risultati. Il match con la Lucchese offrirà alla squadra proprio questa ghiotta opportunità.

Le problematiche legate a qualche infortunio di troppo, soprattutto in difesa, si stanno via via risolvendo. Nelle prossime ore si dovrebbe riuscire a capire meglio se Gagliolo ci sarà. Nel frattempo con la linea difensiva a quattro l’Ascoli contro il Milan Futuro (0-2) ha mostrato un buon livello di compattezza e questo ha permesso al portiere Livieri di collezionare il suo secondo clean sheet dopo quello con la Pianese (1-0). Il punto di forza del Picchio sarà di certo un reparto offensivo dove le armi a disposizione e le carte da calare abbondano. Il rebus da decifrare, invece, riguarderà il centrocampo. Qui bisognerà capire se sarà riproposta la coppia di mediani sulla quale si sviluppa il 4-2-3-1 o se invece si tornerà ad una mediana più coperta. La cosa sicura è che per non snaturare eccessivamente Tremolada lo si dovrà schierare sulla trequarti centrale. È lì che il giocatore può diventare decisivo in questa categoria.

Massimiliano Mariotti