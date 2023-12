L’Ascoli adesso deve rialzarsi. Domani guai a sbagliare al Del Duca

Ascoli è il momento della riscossa. Domani contro il Catanzaro i bianconeri di Castori cercheranno di portare a casa con le unghie e i denti quella tanto agognata vittoria che al Picchio manca praticamente da 6 turni. Esattamente da Lecco (0-2). L’ultimo ko interno incassato una settimana fa con lo Spezia (1-2) ha lasciato tanta rabbia all’interno del gruppo. E proprio la voglia di rivalsa alimenterà l’undici che il tecnico bianconero deciderà di mandare in campo dal primo minuto. Il dilemma Bellusci sarà risolto soltanto dopo la seduta di rifinitura di stamattina, quando sarà diramata la lista dei convocati. La sua presenza all’interno del consueto terzetto difensivo riveste un ruolo fondamentale per evitare di dover schierare un pacchetto arretrato un po’ zoppo sul lato destro con l’eventuale adattamento di un elemento fuori ruolo. Il 34enne di certo ancora una volta ce la metterà tutta per esserci in un momento delicato come quello che la squadra sta vivendo. A maggior ragione dopo il gol ritrovato che di certo ha riconsegnato maggior vigore mentale anche allo stesso giocatore. Le risposte più importanti dovranno arrivare proprio da dietro.

Ad oggi la difesa dell’Ascoli continua ad essere la seconda più perforata del campionato con ben 23 reti incassate. Peggio ha fatto soltanto la Feralpisalò (31), sempre più fanalino di coda. Se di fronte ai marcatori bianconeri non ci sarà il temibile Iemmello però le attenzioni dovranno essere ugualmente mantenute alte per arginare Biasci che al suo primo vero torneo cadetto (dopo l’apparizione a Livorno nel 2013) è già riuscito a trovare la via del gol 5 volte. Al suo fianco ci sarà il giovanissimo Ambrosino che proverà a rispondere presente alla grande occasione concessa da Vivarini dopo l’unico centro stagionale messo a segno in occasione dell’ultimo match vinto col Pisa (2-0). Un dato curioso sarà quello legato alla percentuale che ha visto l’Ascoli essere la squadra che ha segnato di più nei primi tempi (63% – 10 dei 16 gol complessivi trovati). Al contrario il Catanzaro (58% – 11 a fronte dei 19 subiti) è quella che ne ha subiti di più nei primi 45’. Ecco quindi che un avvio energico degli uomini Castori potrebbe riuscire a mettere maggiormente in difficoltà i calabresi. Mendes, il miglior marcatore del Picchio (6), spera di tornare ad esultare insieme al popolo bianconero dopo le due recenti sfide che lo hanno visto a secco. È lui l’elemento che ha partecipato di più ai gol trovati dalla squadra (8), considerando anche i 2 assist offerti ai compagni. In giallorosso invece sarà Vandeputte il sorvegliato speciale. Il belga si sta confermando uno dei migliori della categoria nel suo ruolo e, ad oggi, ha messo lo zampino su 9 delle 26 marcature totali: 5 sigilli personali e 4 assist.

Massimiliano Mariotti