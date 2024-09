L’Ascoli adesso vuole rialzarsi subito. Come banco di prova i baby del Milan

Ascoli, è vietato sbagliare. Il Picchio nell’inedito confronto odierno, che vedrà gli uomini di Carrera presentarsi al cospetto dei giovani terribili del Milan Futuro, sarà subito chiamato a mettere in campo una pronta reazione dopo la prova negativa sfoderata lunedì scorso in campo con l’Entella. Quello che non ha convinto nel corso dell’incontro, andato in scena al Comunale e perso per 2-1, è stato principalmente l’atteggiamento visto durante la gara e i vari errori che ancora una volta si sono ripetuti sistematicamente nella fase di possesso. Uno spirito troppo remissivo e poco determinato che di fatto ha consentito agli avversari di prendere il sopravvento, tenendo il pallino del gioco ben saldo tra le mani fino a decidere le sorti del match. Eppure questa grande differenza, a livello tecnico intendiamo, con la formazione allenata da Gallo non era sembrata essere così profonda. Archiviato il primo ko del campionato, così oggi (avvio alle 18.30 al lo Speroni di Busto Arsizio), l’Ascoli proverà a dimenticare quanto accaduto cercando di reagire nella seconda di due trasferte consecutive. Il primo vero esame del Picchio sarà proprio questo. Un doppio turno lontano dalle mura amiche che servirà a testare soprattutto il temperamento e la compattezza del gruppo. Nel farlo i bianconeri non potranno contare sulla presenza degli encomiabili e sempre appassionati ultras. Stavolta i supporters del Picchio hanno deciso di non partire per ribadire il loro ‘no’ al principio delle seconde squadre dei grandi club italiani che piano piano stanno iniziando sempre più a prendere piede nel campionato di serie C. La partenza del Milan Futuro non è stata certamente positiva, ma i rossoneri hanno ancora una partita da recuperare per via del rinvio con la Torres deciso dopo le varie convocazioni arrivate per gli impegni delle nazionali. Di fatto i ragazzi di Bonera cercheranno contro il Picchio di infilare il loro primo successo della regular season per provare subito a cambiare marcia rispetto ad una posizione di classifica che oggi risulta essere un po’ deludente.

Da Camarda a Jimenez, passando per Cuenca. Saranno vari i profili sui quali ci sono i riflettori puntati. Tutti nomi già attenzionati anche dal tecnico della prima squadra Fonseca. In casa Ascoli invece ci sarà da invertire un trend che finora in trasferta ha visto i bianconeri incassare la media esatta di due gol a partita (Arezzo in coppa, Spal e Virtus Entella). Tutto però passerà per lo sviluppo del gioco e in molti sperano che la manovra possa iniziare a dare segnali positivi.

Massimiliano Mariotti