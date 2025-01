L’Ascoli alle prese col mercato. D’Amore per la corsia di sinistra

L’Ascoli prova a sistemare la corsia di sinistra con l’arrivo di Francesco D’Amore della Juve Stabia. I contatti tra il Picchio e il club campano negli ultimi giorni si sono fatti sempre più frequenti. Le due società avrebbero anche parlato della possibilità o meno di favorire ingressi ed uscite legati ai nomi, da un lato, di Danilo Quaranta e dall’altro di Marco Meli. Due possibili strade che a detta di Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, non sarebbero mai divenute concrete. Come già accennato su queste righe l’esclusione del difensore bianconero dalla lista dei convocati stilata dall’allenatore Mimmo Di Carlo in occasione della trasferta contro la Pianese, era subito sembrato un segnale inequivocabile dell’ipotetica fine dell’avventura del 27enne cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli e poi arrivato in prima squadra nel corso delle stagioni recenti. Probabilmente sarà lui uno dei prossimi elementi in partenza dal club di corso Vittorio Emanuele. In questo momento il direttore sportivo Emanuele Righi sta cercando di trovare una soluzione per favorire la sua cessione e alleggerire il monte ingaggi dell’attuale rosa di giocatori.

Magari cercando, allo stesso tempo, di favorire l’arrivo di giovani utili ad accrescere i bonus legati al minutaggio erogati dalla Lega Pro. La possibilità rappresentata dalla Juve Stabia nel caso di Quaranta però nella giornata di ieri è stata smentita con una certa decisione dal dirigente gialloblù. "Per Meli e Quaranta ad oggi ci sono solo chiacchiere e voci - ha sostenuto il diesse della Juve Stabia -, non c’è niente di concreto. In difesa potremmo fare qualcosa a livello di centrali, soprattutto con l’obiettivo di aumentare la fisicità per essere più incisivi sulle palle inattive. Cerchiamo giocatori che vogliano rilanciarsi con il nostro progetto e non che vengano qui solo per cercare un contratto importante".

Con i campani però si sta cercando di arrivare ad una definizione del prestito secco (fino al termine dell’attuale stagione) che vedrebbe l’arrivo di D’Amore al Picchio. Nei piani di Righi sarebbe lui il profilo giusto per consentire al tecnico bianconero di avere un’alternativa a Cozzoli sulla corsia mancina. In quella zona del campo Maurizii ha deluso le aspettative con prestazioni poco convincenti e spezzoni di gara impalpabili. Ecco quindi che si sta pensando ad un avvicendamento attraverso il quale quest’ultimo potrebbe partire per fare spazio a D’Amore. Il classe ‘04 nel corso del girone d’andata in campionato ha vestito la maglia del Legnago facendo registrare 13 presenze di cui 9 da titolare. Rimasto fermo ai box per un paio di mesi a causa di un problema fisico, ora il cursore laterale mancino si prepara ad una nuova esperienza, magari con la maglia dell’Ascoli.

Massimiliano Mariotti