L’Ascoli all’ultima chance. Vittoria obbligata col Pisa

Finale thrilling per l’Ascoli che stasera (avvio alle 20.30) proverà a restare aggrappato all’ultima chance playout dopo aver vissuto una delle stagioni calcistiche più sofferte di sempre. Dentro al campo e fuori. Tenere vive le residue speranze di mantenere la categoria passerà soltanto per la vittoria sul Pisa. Esito positivo che però dovrà combinarsi alla perfezione con i risultati che arriveranno dagli altri campi. Specialmente dal San Nicola e dal Garilli (Piacenza) dove si giocheranno rispettivamente Bari-Brescia e Feralpisalò-Ternana. Di fatto il Picchio potrà essere padrone del proprio destino soltanto a metà, ma già fare la propria parte sarà fondamentale negli ultimi drammatici 90’ della regular season. Al Del Duca ancora una volta ci saranno oltre 8mila spettatori. Un segno tangibile del grande amore e della passione che il popolo bianconero nutre nei confronti della gloriosa squadra della città, al di là di tutte le spiacevoli vicissitudini che si sono susseguite. La risposta della tifoseria è stata importante già nel corso dell’assemblea di martedì sera dove i sostenitori del Picchio e tutti i gruppi organizzati si sono confrontati su tutto ciò che è accaduto negli ultimi tempi. Una serie di preoccupanti accadimenti che poi inevitabilmente sono sfociati in maniera decisa nella durissima contestazione portata avanti nei confronti della società e dell’attuale proprietà capitanata da Pulcinelli. Una frattura ormai divenuta insanabile. La tifoseria ascolana stasera si ritroverà alle 19 nei pressi del cavalcavia di viale Costantino Rozzi per poi marciare unita verso lo stadio con il ‘corteo dell’orgoglio ascolano’. Nel settore ospiti invece ci sarà soltanto una trentina di presenze in arrivo da Pisa. Segno tangibile che la piazza toscana ha già staccato la spina dopo essersi assicurata la partecipazione alla prossima serie B. Nelle ultime ore a ribadire il grande valore della tifoseria bianconera è stato anche l’ex Vivarini, oggi tecnico del Catanzaro. Lui guidò l’Ascoli nella prima stagione di Pulcinelli sotto le cento torri per poi separarsi a fine stagione per le solite divergenze avute un po’ da tutti col patron. "All’Ascoli sono molto affezionato – dichiara il tecnico abruzzese -, lo dissi nella mia ultima intervista al Del Duca. Quando sono stato lì ho avuto una tifoseria che ha dato tutto per la squadra nel corso di quella stagione. Avevo detto a Pulcinelli che la rosa meritava maggiore competitività con l’obiettivo di lottare per i playoff e andare in serie A. È una piazza che merita veramente una grande squadra".

Massimiliano Mariotti