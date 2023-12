L’Ascoli di Castori cerca il bis a Pisa: "Siamo carichi al punto giusto"

L’Ascoli di Castori cerca il bis dopo il successo di sabato contro il Catanzaro. Riuscire a dare continuità e portare a casa un altro risultato positivo è la missione del Picchio che a Pisa cercherà sia di sovvertire l’andamento storico in terra toscana che il trend dell’anno solare dove in trasferta i ko incassati sono stati davvero tanti. Di certo sul terreno di gara non mancherà la determinazione e l’agonismo visti contro i calabresi.

La prevendita per i tagliandi riservati ai sostenitori in arrivo dalle cento torri è stata sbloccata soltanto ieri a pranzo dopo i problemi che si erano verificati nel corso delle ultime settimane in gradinata dell’Arena Garibaldi. I biglietti per il settore ospiti (curva sud) sono stati messi in vendita al prezzo di 22 euro (prevendita compresa); 14,5 euro invece per gli under 14. Il circuito di riferimento dove provvedere all’acquisto è Ticketone. I residenti nella regione Marche potranno acquistare il biglietto esclusivamente nel settore ospiti per disposizioni delle autorità competenti.

"È uno scontro diretto contro una squadra che al momento è davanti di 2 punti – commenta Iil tecnico bianconero Castori –, bisognerà tornare a casa con un risultato positivo. La squadra ha beneficiato della bella vittoria conquistata contro il Catanzaro. Siamo carichi al punto giusto e consapevoli di potercela giocare contro tutti. Stiamo crescendo sia fisicamente che tatticamente".

"I ragazzi – continua il mister – stanno alzando i volumi di gioco. E questo mi rende sereno. Ci aspetta una classica gara di serie B, combattuta e dal risultato incerto. Dobbiamo pensare solamente a fare la nostra partita e a dare il massimo di noi stessi".

Seppur il momento è poco felice per il Pisa, guai ad abbassare la guardia di fronte ad un avversario che in organico può sempre vantare valori e nomi importanti della categoria. Anche i toscani però dovranno fare i conti con numerose assenze. "Loro sono molto forti tecnicamente e sul piano della qualità – prosegue –, hanno tanti giocatori esperti. Valoti è un calciatore molto bravo negli inserimenti e trova anche la porta, ma ci sono tanti giocatori bravi e di alto livello. Penso a Moreo, Gliozzi, Vignato, D’Alessandro, Lisandru Tramoni, Veloso, Nagy che è un nazionale ungherese".

In casa Ascoli invece il tecnico si gode il buon momento di rendimento della coppia d’attacco composta da Pedro Mendes e Rodriguez. Saranno ancora loro a cercare di scardinare la retroguardia del Pisa. In cabina di regia scatta l’ora di Gnahoré. "Non amo fare troppe graduatorie sui singoli – spiega –, dobbiamo funzionare come collettivo. I due attaccanti stanno facendo bene e si completano a vicenda, siamo contenti. Gnahoré per me è un play, abbiamo degli equilibri tattici ben definiti in mezzo. Masini sta facendo bene, spero di aver ‘castorizzato’ lui e di riuscire a farlo anche con tutti gli altri".

Massimiliano Mariotti