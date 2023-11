L’Ascoli è già a un bivio. Col Como serve vincere

Ascoli, è il momento di scuotersi. La fase di adattamento agli stravolgimenti di massa dell’organico dell’ultima estate è stata ampiamente superata. Nel frattempo il tecnico Viali si è rimboccato le maniche in una situazione di estrema difficoltà per consentire alla sua squadra di trovare quanto prima identità e certezze, sia tattiche che mentali. A generare qualche pensiero in più ci si sono messe alcune assenze pesanti e questo di certo non ha aiutato nel mettere sempre in campo l’undici migliore. Ora però, arrivati alla 13esima d’andata, non può più esserci spazio per alibi o ulteriori passi falsi. Oggi contro il Como, avvio alle 14 al segnale di Pezzuto di Lecce, i bianconeri dovranno dimostrare di essere fortemente intenzionati a non lasciarsi scappare quella vittoria che costituirà puro slancio per poi sfruttare la sosta e ripresentarsi al meglio sul campo della Reggiana. Il campionato e la classifica hanno già iniziato a stabilire quelle gerarchie che poi accompagneranno la corsa delle venti pretendenti da qui in avanti. In tutto ciò l’errore imperdonabile da non fare è quello di guardarsi alle spalle e crogiolarsi sul ridotto vantaggio dalla zona playout. Le attenzioni dovranno essere focalizzate sull’avversario di turno e poi magari sulle altre pretendenti per la salvezza che in questo momento precedono.

La realtà parla di un andamento al di sotto della media necessaria per fare un percorso agevole verso il mantenimento della categoria. E le avversarie con le quali l’Ascoli dovrà sgomitare per prevalere in questo momento precedono. La B fortunatamente è sempre capace di sfoderare colpi di scena e, come anche affermato dal tecnico Viali, basterà un successo per cambiare il modo di guardare gli orizzonti. La scintilla giusta potrebbe arrivare proprio dal confronto odierno. Ripartire di slancio contro una formazione forte, organizzata e guidata da un allenatore bravo come Longo, darebbe uno slancio importante da qui al giro di boa. In campo stavolta c’è bisogno di attenzione massima. Se quello dell’Ascoli stato un terzo di campionato altalenante, quello del Como invece è stato ben segnato dalla regolarità. Le uniche sconfitte dei lariani sono arrivate con le potenziali migliori (Venezia, Cremonese e Parma). Nell’evoluzione dell’incontro i bianconeri dovranno farsi trovare pronti soprattutto sulle palle inattive. I biancoblù hanno fatto fatto proprio del gioco aereo un proprio punto di forza.

Massimiliano Mariotti