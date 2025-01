L’Ascoli in pressing per D’Amore. La Juve Stabia aspetta Quaranta

La cessione di Quaranta potrebbe fornire il semaforo verde all’arrivo di D’Amore. L’Ascoli resta ancora in attesa di definire il primo movimento in entrata della sessione invernale di mercato che ancora non è riuscita a decollare. Ad oggi il club di corso Vittorio Emanuele ha lavorato principalmente sul fronte delle partenze che ha visto uscire Campagna (Carpi), Achik (Audace Cerignola), Abati (Pergolettese) e Palazzino (Picerno). La quinta mossa probabilmente sarebbe quella di Quaranta per il quale negli ultimi giorni era stato allacciato un fitto dialogo con la Juve Stabia. Il possibile passaggio con i gialloblù non sarebbe più così scontato dopo il prepotente interesse mostrato sul giocatore dal Cosenza. Proprio i rossoblù in questo momento sembrerebbero essere particolarmente decisi nel provare ad aggiudicarsi le prestazioni del 27enne che di recente era finito un po’ fuori dai radar del tecnico Di Carlo. Il suo legame con il Picchio sembra ormai giunto ai titoli di coda. Ecco quindi che il difensore centrale e il suo entourage stanno lavorando, assieme al diesse dell’Ascoli, per riuscire a trovare un’adeguata soluzione in grado di fornire a Quaranta la possibilità di ripartire di slancio con una nuova avventura. Contestualmente su un altro binario parallelo e indipendente ormai è praticamente pronta tutta la documentazione necessaria per agevolare l’ingresso del terzino sinistro D’Amore, pronto a fare un percorso inverso passando dai campani alla corte del tecnico bianconero. I vertici delle Vespe però prima di definire il prestito del cursore laterale mancino erano in attesa di sbloccare l’ingresso di Quaranta. Ipotesi che ora potrebbe farsi complicata vista la decisione con cui anche il Cosenza sarebbe piombato sul difensore. Le prossime ore certamente saranno quelle risolutive per riuscire a capire se le due operazioni si faranno e soprattutto se l’Ascoli potrà annunciare il suo primo rinforzo di gennaio.

Nel frattempo la squadra ha già ripreso la preparazione in vista del prossimo appuntamento in calendario che al Del Duca vedrà scendere in campo il Milan Futuro (domenica alle 12.30). Il momento delicato che stanno vivendo i rossoneri e l’andamento del loro campionato confermano le varie problematiche che l’allenatore Bonera non è ancora riuscito a sbrogliare. Dopo il ko immeritato incassato in casa con la capolista Entella, i bianconeri cercheranno sicuramente il pronto riscatto in grado di rilanciare il cammino del Picchio. Di Carlo dietro potrà recuperare il capitano Gagliolo che ha scontato il turno di squalifica. Sarà di nuovo lui a guidare la retroguardia. Il ballottaggio invece è legato al profilo che sarà scelto per affiancarlo. Il baby Piermarini sta facendo bene, ma l’esperto Curado scalpita per tornare in campo.

Massimiliano Mariotti