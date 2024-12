L’Ascoli ora vuole un’altra gioia nella notte. Col Sestri Levante caccia alla terza vittoria

L’Ascoli cerca di capitalizzare le ultime ghiotte occasioni che, seppur non consentiranno di salvare un 2024 da dimenticare, magari potrebbero agevolare le cose nel rialzare la testa in vista della seconda e decisiva parte del campionato. Le due recenti vittorie consecutive conquistate contro Gubbio (1-0) e Torres (1-2) sono ormai alle spalle. Due esiti confortanti ma decisamente ancora non sufficienti per permettere di affermare che il Picchio è riuscito definitivamente a superare le delicate questioni che si sviluppano dentro e fuori dal rettangolo verde. La media punti portata avanti dal tecnico Mimmo Di Carlo, rimasto comicamente in silenzio anche in occasione della vigilia del match con i liguri che si giocherà al Del Duca stasera (avvio alle 20.30), è ancora bassa per assicurarsi almeno la possibilità di disputare i prossimi playoff di serie C. Sicuramente per correre verso questo possibile traguardo sarà necessario tornare in maniera importante sul mercato, nella prossima sessione invernale di gennaio, per porre rimedio alle magagne compiute dall’attuale direttore sportivo Emanuele Righi. Ma per farlo saranno necessarie nuove risorse economiche per aumentare il livello dell’organico. Discorso che però, in questo preciso momento, è divenuto delicato in virtù della situazione che riguarda i conti societari. In attesa di eventuali evoluzioni sulla nuova possibilità di procedere alla cessione societaria dal patron Massimo Pulcinelli ai nuovi potenziali acquirenti, ecco così che molti discorsi legati al futuro restano un rebus da risolvere un passo alla volta. Intanto gli occhi saranno focalizzati in un altro appuntamento da vincere a tutti i costi. Nella scelta dell’undici titolare il timoniere del Picchio dovrebbe confermare grosso modo quasi tutte le scelte messe in campo a Sassari. L’unico avvicendamento potrebbe essere al centro della difesa con la bocciatura di Tavcar e il probabile rientro di Menna dall’inizio.

Dall’altro lato invece il Sestri Levante ha promesso di giocarsela a viso aperto. "Sarà una partita difficile e dura – commenta il centrocampista Francesco Giorno –, contro una squadra attrezzata per un campionato di rilievo. Noi veniamo da una prestazione importante contro il Perugia. Abbiamo sempre determinazione e fame per ottenere il risultato. Nelle ultime due gare si è visto un Sestri Levante che ha intrapreso la strada giusta. In questo momento non possiamo sbagliare nulla. Tutti diamo il massimo durante la settimana per ottenere i punti che ci servono".

Massimiliano Mariotti