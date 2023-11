L’Ascoli prepara la sfida col Bari. Pulcinelli: "Ci manca qualche punto"

La carica del popolo bianconero per provare a battere il Bari. Il duello del San Nicola sarà complicatissimo e lo sappiamo bene. Contro i biancorossi non si potrà concedere nulla, cercando di prendere dall’avversario ogni singolo centimetro. E in questo purtroppo i bianconeri dovranno far fronte ad alcune defezioni importanti, tra cui quelle di Viviano e Botteghin. Le soluzioni che Viali sta preparando se da un lato saranno limitate dietro, dall’altro invece saranno varie nei reparti di centrocampo e attacco. Ieri è arrivata una nuova convocazione con la nazionale del Congo per il terzino destro Bayeye. Il 23enne del Picchio sarà impegnato nei due match ufficiali e valevoli per le qualificazione ai mondiali del 2026. Il primo appuntamento è previsto per il 15 novembre (ore 17) contro la Mauritania. Domenica 19 alle 18 match in trasferta col Sudan. Bayeye tornerà a disposizione della squadra per la gara di campionato con la Reggiana in programma sabato 25 novembre (avvio alle 14) al Mapei Stadium - Città del Tricolore. La settimana che ha accompagnato gli uomini di Viali al difficile appuntamento di domani ha visto le celebrazioni per i 125 anni della fondazione dell’Ascoli. Intensi momenti contraddistinti da forti emozioni condivise dai giocatori del passato e del presente. Il susseguirsi di tanti campioni nazionali e mondiali ha permesso di capire il vero valore della casacca che la squadra sarà chiamata a difendere nella tana del Bari. Ieri mattina il gruppo al Picchio Village ha proseguito la preparazione lavorando su possesso palla, esercitazioni tattiche sulla fase di possesso e non possesso, poi seguite da alcuni esercizi di specializzazione sulla finalizzazione. Nel prossimo confronto interno contro il Como, in programma sabato 11 novembre (avvio alle 14), l’Ascoli scenderà in campo con una maglia speciale. Una casacca nera con maniche e bande orizzontali bianche risalente alla stagione 1955-56. Sul petto un logo d’altri tempi, esattamente risalente allo stemma del 1972, con il quale il presidentissimo Costantino Rozzi decise di assumere per la prima volta la denominazione di Ascoli Calcio 1898. Dopo il match interno contro i lariani la maglia in edizione limitata sarà messa in vendita nello store di via Cairoli e online. "Siamo il club più antico della serie B – commenta il patron Massimo Pulcinelli –, questo è motivo di orgoglio e vanto per noi. Probabilmente in classifica abbiamo qualche punto in meno di quelli che ci aspettavamo, ma dobbiamo continuare così. Il gruppo è molto unito e coeso. Piano piano con il lavoro sicuramente porteremo a casa qualcosa di più importante. Sono orgoglioso di far parte della storia di questo club e ho detto di mollare solo dopo essere andati in A. E sarà così".

Massimiliano Mariotti