L’Ascoli prova a metterci una pezza. Per il centrocampo assalto a Ionita

L’Ascoli ci prova con Artur Ionita. La risposta del giocatore alla proposta avanzata dal club bianconero è attesa entro la giornata odierna. È questa la mossa pensata per porre rimedio alle evidenti problematiche mostrate dagli uomini di Carrera in queste prime gare di campionato nel fare gioco e sviluppare una manovra fluida durante la fase di possesso. L’eventualità di un possibile ritorno sul mercato non era stata scartata dallo stesso direttore sportivo Emanuele Righi all’indomani della chiusura ufficiale dei termini della sessione estiva. Ecco così che adesso una delle strade percorribili potrebbe svilupparsi spulciando con attenzione all’interno della lista dei giocatori svincolati. L’amaro ko incassato domenica in casa con la Lucchese (1-2) e le risposte negative partorite in campo dalla squadra nel corso dei 90’ hanno inevitabilmente generato tutta una serie di valutazioni, compresa la posizione del tecnico, poi sfociate nell’iniziativa volta a tentare una nuova operazione in entrata. Stavolta finalizzata nel favorire l’ingresso di un centrocampista esperto che andrebbe a rinforzare proprio quel reparto finora apparso più fragile e vulnerabile rispetto agli altri. Il profilo finito nel mirino del Picchio è quello del 34enne moldavo, reduce dall’esperienza in B col Lecco fatta registrare nel corso della passata stagione.

Arrivato in casacca bluceleste dal Pisa (club che è stato proprietario del suo cartellino fino al 30 giugno 2024 ndr) attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, le strade di Ionita e del Lecco si separarono alla fine dell’ultimo campionato cadetto. Poco più tardi si esaurì anche il suo vincolo contrattuale con la società toscana e così l’ex Cagliari finì per restare senza casacca. Nel corso della successiva estate lo stesso Lecco cercò di convincerlo a restare senza però trovare alcuna riposta da parte del giocatore. Niente da fare neanche di fronte all’offerta di un Trapani deciso a piombare su di lui per portarlo in granata. Ora sarà l’Ascoli ad effettuare un tentativo per risolvere quanto prima quei problemi emersi in maniera eluttabile. Qualora Ionita decidesse di accettare quanto messo sul piatto dal Picchio, tatticamente in mediana si potrebbe rivedere di nuovo qualcosa per favorire l’inserimento negli schemi tattici. Innanzitutto il moldavo sarà un elemento da riatletizzare, poi si dovrà considerare che in passato ha spesso interpretato ruoli poco consoni a quel centrocampo a due che Carrera sta utilizzando in questa momento. Al Picchio Village il gruppo anche ieri ha proseguito la preparazione in vista del match di domani a Carpi (ore 18.30). Tra le possibili scelte si sta vagliando la possibilità di affidarsi dall’inizio a D’Uffizi con Tremolada destinato a lasciargli spazio a seguito delle recenti prestazioni poco brillanti.

Massimiliano Mariotti