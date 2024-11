L’Ascoli prova a spezzare il digiuno di vittorie Gubbio al Del Duca: vietato sbagliare ancora

L’Ascoli di mister Di Carlo contro il Gubbio (avvio stasera alle 19.30) tira i dadi per la nona volta. L’obiettivo è centrare, in qualsiasi maniera possibile, quel maledetto successo che manca dal 14 settembre e che consentirebbe a tecnico e giocatori non di risolvere i problemi, ma sicuramente di ritrovare fiducia e autostima necessarie per iniziare a risalire la classifica. L’ultima gioia risale addirittura a Massimo Carrera che in casa del Milan Futuro era riuscito ad imporsi per 2-0. Da lì in poi tutto è degenerato con i limiti tecnici del Picchio e le lacune di organico emerse gara dopo gara. E mentre i bianconeri continuano a trovarsi costretti a lottare anche con le proprie problematiche, le altre squadre invece proseguono il loro percorso di crescita di settimana in settimana. Da qualche tempo anche la Spal è riuscita a cambiare marcia e compiere il proprio sorpasso sull’Ascoli, nonostante i 2 punti di penalizzazione iniziali. La vittoria di ieri contro la Torres (con la rete vittoria dell’ex Büchel) ha permesso agli estensi di prendere ben 5 punti di vantaggio. Oggi a rispondere così toccherà alla formazione guidata da Di Carlo che dovrà rivedere qualcosa in difesa e a centrocampo dove l’assenza di Bertini, squalificato assieme a Tavcar, finirà per pesare nell’economia complessiva dell’incontro.

Dietro i dubbi restano legati alla corsia di destra e al centro. Nel primo caso Alagna potrebbe tornare ad agire dal primo minuto, mentre al centro toccherà ad uno tra Menna e Quaranta affiancare Gagliolo. In attacco il sorvegliato speciale sarà Corazza (9 gol in campionato) che nei giorni scorsi ha dichiarato di credere ancora alla serie B, dimenticandosi forse che nel frattempo il Pescara sta proseguendo il suo cammino in vetta con un ritmo inarrestabile. Dopo il recupero col Milan Futuro (4-1) addirittura il vantaggio degli abruzzesi sul Picchio è salito a 24 punti. Al di là delle altre però l’Ascoli dovrà fornire importanti segnali di vita perché poi nei prossimi giorni potrebbe ufficialmente iniziare una nuova partita. Quella che riguarda la cessione delle quote del club detenute da Pulcinelli. L’interessamento per l’Ascoli mostrato da parte di un nuovo gruppo industriale è concreto e dopo il match col Gubbio potrebbe aprire nuovi scenari. La frattura venuta in essere dopo la retrocessione in C tra l’imprenditore romano a capo di Bricofer e la tifoseria pare proprio non essere più risanabile. In settimana il tifo organizzato ha ribadito che si continuerà a sostenere la squadra e a contestare la società.

Massimiliano Mariotti