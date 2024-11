L’Ascoli prova a voltare pagina. Serve vincere il derby con la Vis

L’Ascoli torna a Pesaro dopo la memorabile stagione 2001-02 dei diabolici che vide la formazione di Pillon conquistare il meritato ritorno in B. L’anticipo del 15esimo turno, in programma stasera alle 20.30 al segnale di De Angeli di Milano, potrebbe dire davvero tanto sul cammino che la formazione oggi allenata da Di Carlo sarà costretta a portare avanti nei prossimi mesi. Per mettere una pezza agli incredibili errori commessi dal direttore sportivo Emanuele Righi e sistemare una volta per tutte la situazione inerente alla rosa servono importanti investimenti nel prossimo mercato invernale. Qui però bisognerà capire quali saranno le reali intenzioni del patron Massimo Pulcinelli e della dirigenza del Picchio.

Nel frattempo le vicende legate al campo continuano ad essere un disastro. Le scommesse legate ai numerosi giovani attualmente risultano momentaneamente perse. Se da un lato far giocare anche nomi non all’altezza della categoria ha consentito al club di ottenere quei bonus tanto ambiti e legati al minutaggio, dall’altro però ha offerto uno spettacolo insoddisfacente sul rettangolo verde. All’attuale situazione neanche Di Carlo è parso in grado di metterci mano. Infatti chi pensava che l’arrivo di un tecnico esperto e preparato potesse aiutare a risolvere i tanti problemi del Picchio, è rimasto certamente deluso. Neanche la presenza al timone di un allenatore del genere è riuscito a sopperire alle gravi lacune presenti all’interno di un organico oggettivamente inadeguato per provare a correre per il raggiungimento di quel traguardo playoff annunciato all’inizio del campionato dai vertici societari. Tra tantissimi errori individuali e un livello di gioco insoddisfacente, i bianconeri stanno proseguendo il loro tormentato percorso senza ancora essere riusciti a mettere alle spalle quell’ormai nota sequenza di risultati adesso divenuta drammatica.

I dieci incontri senza vittorie sono un dato evidente, quanto allarmante, che la dice lunga anche sulla totale assenza di serenità che c’è all’interno dello spogliatoio. Le vicende societarie nonché il clima di tensione venuti in essere tra la dirigenza guidata da Pulcinelli e la piazza non aiutano. Ecco così che dopo aver lasciato per strada svariati punti i bianconeri ci riproveranno stasera contro un avversario che qualche assenza importante dovrà fronteggiarla. Sugli spalti ancora una volta ci saranno tantissimi sostenitori al seguito, ma oltre ad incitare i propri beniamini il popolo bianconero potrebbe tornare a contestare duramente Pulcinelli e la sua corte.

Massimiliano Mariotti