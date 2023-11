L’Ascoli riparte da Castori. Esonerato Viali: tocca al grande ex

Corsa, grinta, voglia inesauribile di lottare e sputare l’anima per la maglia. L’Ascoli riparte dal grande ex Fabrizio Castori e saluta William Vialidopo un avvio di stagione tutt’altro che esaltante. Nella giornata di ieri i vertici del club di corso Vittorio Emanuele hanno preso la fatidica decisione sul futuro del Picchio e hanno comunicato l’esonero. Inevitabile l’inversione di rotta dopo la sconfitta di sabato col Como (0-1), il terzo ko consecutivo dopo quelli incassati contro Parma (1-3) e Bari (1-0), e le furiose contestazioni del sofferente ma sempre appassionato popolo ascolano. L’ennesimo passo falso in una fase del campionato abbastanza delicata che quindi aveva visto pericolosamente scivolare l’Ascoli in piena zona playout. Tutti i numeri purtroppo sono finiti per bocciare l’operato dell’allenatore milanese, costretto a far fronte con tremila problematiche. Questo va detto. Innanzitutto gli stravolgimenti di massa operati all’interno dell’organico nel corso dell’ultima estate. La costruzione quasi da zero di una nuova identità. L’avvio in sofferenza con 4 sconfitte nelle prime 5 gare disputate. Tutto sembrava essere stato superato dalla serie fatta di cinque risultati utili consecutivi, ma successivamente a risucchiare ancora la squadra nel fango sono stati gli infortuni occorsi ad alcuni degli elementi migliori in rosa. Soprattutto quelli relativi al reparto difensivo. E in tutto questo alla fine lo stesso Viali ci ha messo del suo con il poco convincente 4-4-2 sfoderato di recente che non ha fatto che aggravare la situazione. Ecco quindi l’annunciato esonero.

Ora a raccogliere il cocente testimone sarà Castori, uno che di fronte a situazioni complicate non teme nulla. Il 69enne ieri pomeriggio dopo aver trovato l’intesa con il patron Massimo Pulcinelli e il direttore sportivo Marco Giannitti si è messo subito in strada per raggiungere le cento torri. Attorno alle 20 il tecnico ha raggiunto la sede per apporre la firma sul vincolo contrattuale che lo vedrà di nuovo legato all’Ascoli, a distanza di 12 anni, fino alla fine della stagione con eventuale opzione per un altro anno. L’esperto tecnico che ha alle spalle due promozioni in A con Carpi e Salernitana, oltre alle 535 panchine in B, ha sbaragliato la concorrenza di un ristretta cerchia di nomi che ruotava attorno ai profili di Mignani, Javorcic e Venturato. Insieme al diesse Giannitti, Castori tornerà a formare la coppia vista già all’opera a Perugia. La sosta per gli impegni delle nazionali in un certo senso è venuto in soccorso offrendo due settimane di intenso lavoro per provare a sistemare tutto e ripartire di slancio già a partire dal prossimo delicato impegno di sabato 25 novembre, quando i bianconeri torneranno in campo sul campo della Reggiana (avvio alle 14) per affrontare un altro scontro salvezza da non sbagliare assolutamente.

Massimiliano Mariotti