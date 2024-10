L’Ascoli sfida il suo ex Rizzetta. Pulcinelli: "Vincerete facilmente"

La delicatissima sfida tra Ascoli e Campobasso non sarà soltanto la gara che i bianconeri di Mimmo Di Carlo dovranno cercare di sfruttare appieno per tornare ad offrire importanti segnali di vita dopo aver toccato il livello più basso di sempre. Sugli spalti infatti andrà in scena il derby tra due società che di recente hanno imparato a conoscersi sicuramente molto bene, dato che proprio fino al termine della passata stagione la North Sixth Group capitanata da Matt Rizzetta era ancora in possesso del 19% delle quote azionarie del club di corso Vittorio Emanuele. Partecipazione che poi si è decisi di riconsegnare alla Ferinvest Srl di Massimo Pulcinelli al termine dello scorso maggio, a seguito della promozione ottenuta dai molisani dalla D alla C. Nelle ultime ore i proprietari dei due club sono tornati a scambiarsi, via social, attestati di stima: "Vincerete facilmente! Stiamo troppo giù di testa e di corda", ha risposto l’imprenditore romano a capo di Bricofer al pensiero ricevuto da Rizzetta.

L’ingresso ufficiale dell’italo-americano in bianconero di fatto risale all’ottobre 2021 quando furono proprio i vertici dell’Ascoli ad annunciare che la holding statunitense con sede a Soho (New York City) aveva provveduto a rilevare il 31% delle azioni del Picchio. Con l’atto di ingresso in società la North Sixth Group si era fatta riservare la possibilità di esercitare eventualmente un diritto di opzione al termine del campionato. Possibilità che avrebbe potuto permettere loro di ottenere la maggioranza (51%) acquisendo il 12% delle azioni della Ferinvest Srl. Sul campo la formazione guidata da Sottil centrò il sesto posto e la contestuale qualificazione ai playoff di serie B che poi vide il Picchio eliminato in casa dal Benevento (0-1 con la rete decisiva di Lapadula) nel turno preliminare. Archiviata la stagione, così Rizzetta e i suoi collaboratori decisero alla fine del giugno 2022 di non esercitare l’opzione ricedendo a loro volta il 12% a Pulcinelli e passando al 19%. Entrambi però trovarono l’intesa giusta per dare vita ad un accordo di sponsorizzazione con l’Ascoli della durata di 3 anni che si esaurirà al termine dell’attuale stagione. Qualche mese dopo, precisamente nel dicembre, la North Sixth Group acquisì la totalità delle azioni del Campobasso dopo essere precedentemente entrati nel club rossoblù in quota di minoranza alla fine del 2020.

Quella compiuta in D dal club di Rizzetta è poi stata una cavalcata trionfale attraverso la quale si è arrivati a festeggiare la promozione in C. Oggi, in questa prima parte del torneo, la formazione molisana sembra essere partita davvero bene e nelle prime 11 giornate disputate ha praticamente più che doppiato l’Ascoli con i 18 punti conquistati a fronte dei soli 8 inanellati dal Picchio. Nel match di domani sera però i bianconeri dovranno rispondere per non crollare definitivamente.

Massimiliano Mariotti