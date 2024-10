L’Ascoli si prepara per la Ternana. La sfida contro il miglior attacco

L’Ascoli proverà a rialzarsi dalle tre sconfitte casalinghe domenica a Terni nel match programmato con avvio alle 20.45. L’ultimo flash del Liberati rimasto nella memoria del popolo bianconero è quel gol in extremis di Botteghin (0-1) che aveva fatto credere un po’ tutti nella possibilità di raggiungere la salvezza. In quella circostanza la formazione di Carrera si mostrò capace di uscire dalla trasferta umbra con tre punti fondamentali. Nelle settimane successive poi le cose però andarono male e sia il Picchio che la Ternana furono costrette a dover fare i conti con una dolorosa retrocessione. Entrambe stavolta si ritroveranno di fronte una contro l’altra nel prossimo appuntamento in programma.

Gli umbri con l’obiettivo di tornare a mettere in cassaforte quei punti necessari per vincere il campionato. L’Ascoli sfiderà la difesa meno perforata del torneo. Sono le Fere infatti la retroguardia più solida vista finora nel girone B di serie C, con soltanto 4 reti ala passivo. Attualmente gli uomini del tecnico Abate, con 17 punti dalla loro parte, restano una delle principali pretendenti alla promozione in serie B.

Esattamente alla pari del Pescara che momentaneamente in classifica li precede di qualche punto. Ma i bianconeri di mister Di Carlo dovranno prestare attenzione anche al rendimento offensivo che ha visto gli attaccanti rossoverdi mettere a segno 18 centri. Anche qui la Ternana vanta un bottino migliore rispetto a tutte le altre pretendenti. Menna, Gagliolo, Quaranta e i compagni di reparto saranno chiamati ad una prova dove mettere in campo massima attenzione.

I sorvegliati speciali rispondono ai nomi di Cicerelli e Cianci. Sono loro i migliori cannonieri della squadra guidata da Abate con rispettivamente 5 gol a testa. L’Ascoli di Mimmo Di Carlo, stavolta avrà una settimana intera di lavoro per cercare di migliorare quegli aspetti sui quali era necessario intervenire quanto prima. Davanti la certezza sarà rappresentata da Corazza, ma dietro si cercherà di correggere alcune situazioni legate al reparto difensivo e allo sviluppo della manovra.

Sotto quest’ultimo aspetto risultano essere ancora molti gli errori commessi dai centrocampisti bianconeri. Tra le idee del timoniere del Picchio ci potrebbe esser quella di affidarsi al 4-3-1-2 assetto tattico che nel corso della gara col Pescara è sembrato offrire le risposte migliori. Alle 16 di ieri infine si è ufficialmente aperta la prevendita per assistere all’incontro. I tagliandi saranno disponibili nei punti Vivaticket abilitati e sulla piattaforma online. La vendita dei biglietti per i residenti nella regione Marche è consentita esclusivamente per il settore ospiti e soltanto ai sottoscrittori della tessera del tifoso al prezzo di 13,50 euro (compresi diritti di prevendita).

Massimiliano Mariotti