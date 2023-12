L’Ascoli vuole cambiare passo. Per l’attacco si punta su Pettinari

L’Ascoli si prepara ad affrontare l’ormai prossimo mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare l’organico mediante l’arrivo di elementi utili per consentire al tecnico Castori di esprimere al meglio la sua idea di gioco. Alla ripresa del campionato i bianconeri saranno subito attesi a tre confronti difficili contro squadre ambiziose come Parma, Bari e Como. Nei prossimi giorni quindi rivestiranno una certa importanza le mosse che il club riuscirà a mettere in atto sul fronte delle trattative. E in questo il direttore sportivo Giannitti è già passato all’azione in attesa dell’apertura ufficiale dei termini della sessione invernale. Nelle idee pensate dal club di corso Vittorio si cercherà di andare a guardare di buon occhio, laddove possibile, verso alcuni nomi che in passato hanno già avuto modo di lavorare insieme all’esperto tecnico del Picchio. Questo consentirebbe di guadagnare qualche settimana sul lavoro poi da mettere sul campo di allenamento, andando a ridurre così i tempi di adattamento che invece richiederebbe l’arrivo di profili completamente nuovi rispetto all’attuale stile di gioco dell’Ascoli. Il primo reparto sul quale dover mettere mano resta indubbiamente la difesa dove spesso si è stati costretti, a causa di infortuni e vicissitudini varie, a dover affrontare le gare con soluzioni contate o addirittura adattamento qualche Tra le prime possibili piste da percorre ci sarebbe quella legata a Mantovani, 27enne della Ternana. Con gli umbri il centrale difensivo nel girone d’andata ha finora collezionato 13 presenze (8 da titolare). All’interno del pacchetto difensivo bianconero tra l’altro si attendono sempre i rientri di Tavcar e Bogdan. Entrambi piano piano si avviano al rientro dopo i problemi fisici che li hanno visti appiedati in infermeria.

A centrocampo invece si resta attenti sulla situazione legata a Valzania. Il contratto del giocatore della Cremonese andrà in scadenza a giugno 2024 e dopo qualche tentativo fatto nelle sessioni precedenti si proverà a convincere il grigiorosso a rilanciarsi accettando una nuova sfida sotto le cento torri. Qui l’altro nome sul taccuino è quello di Luperini, sempre in forza alla Ternana e un profilo in grado di accrescere il livello del reparto mediano. Sulla corsia di sinistra invece si pensa al polacco Jaroszynski, oggi al Cracovia, ma un elemento che conosce bene la categoria dopo le esperienze maturate con Pescara e Salernitana. Infine davanti si è tornati a puntare i fari su Pettinari, varie volte accostato all’Ascoli negli ultimi anni. Il centravanti a Reggio Emilia non è riuscito a trovare continuità per via di un infortunio che ora è stato superato. In partenza invece Millico, mai capace finora di convincere nel corso del girone d’andata.

Massimiliano Mariotti