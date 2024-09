L’Ascoli vuole continuare a correre. Ecco gli orari dei prossimi match

Il cammino dell’Ascoli ora è stato delineato alla perfezione. Almeno per la sua prima metà. Nella giornata di ieri la Lega Pro ha reso note date e orari delle giornate dall’ottavo al 21esimo turno del girone B di serie C. Queste le tappe che consentiranno al Picchio di dimostrare il proprio valore e soprattutto le proprie ambizioni. Carrera e i suoi uomini si accingono a prepararsi per la delicata sfida interna in programma domani (avvio alle 18.30) al Del Duca contro una Lucchese che finora continua ad essere imbattuta in trasferta, ma che storicamente non si è mai mostrata capace di uscire dalle cento torri con la vittoria. Giovedì 26, sempre alle 18.30, i bianconeri saranno di scena al Cabassi contro il Carpi. Avversario che il Picchio non incrociava da qualche anno in B. A seguire sarà ghiotta la doppia occasione interna che vedrà l’Ascoli prima ospitare il Rimini (domenica 29 alle 16.15) per poi vedere l’arrivo nel capoluogo piceno il Pescara (domenica 6 ottobre ore 19.30). La delicatissima serie di scontri con le big del girone proseguirà una settimana dopo. Domenica 13 infatti il tecnico Carrera e i suoi torneranno al Liberati per misurarsi con una Ternana alle prese con alcuni problemi ambientali legati alla possibile cessione della società. Proprio il timoniere del Picchio qualche mese fa era riuscito a sbancare la tana delle Fere nel caldissimo finale di stagione. Il successo per 1-0 firmato da Botteghin nei minuti finali aveva riacceso le speranze prima della dolorosa retrocessione. Sabato 19 alle 15 invece al Del Duca arriverà il Perugia, altra umbra alle prese con la possibile ripartenza dopo l’ingresso del nuovo proprietario Javier Faroni. Scontro inedito quello con il temibile Pineto che in questo avvio di campionato sta dando filo da torcere un po’ a tutti. Il match in casa degli abruzzesi si giocherà domenica 27 alle 17.30 e anticiperà di qualche giorno una sorta di derby societario col Campobasso tra il club guidato da Massimo Pulcinelli e i rossoblù degli ex soci della North Sixth Group capitanati da Matt Rizzetta. Domenica 3 novembre remake del duello di Coppa Italia con l’Arezzo (ore 17.30) e stavolta l’Ascoli proverà sicuramente a vendicare l’eliminazione subita (2-1). Una settimana (domenica 10 ore 15) dopo si tornerà al Del Duca per accogliere l’arrivo del Pontedera.

Il derby marchigiano con la Vis Pesaro dell’ex Stellone è programmato al Benelli per venerdì 15 alle 20.30. Gli scontri con Gubbio (domenica 24 alle 19.30), Torres (domenica primo dicembre ore 15), Sestri Levante (venerdì 6 con avvio alle 20.30) e Legnago Salus (sabato 14 ore 15) chiuderanno la prima metà del percorso che il Picchio sarà chiamato a fare per cercare di capire che tipo di annata solo attende.

Massimiliano Mariotti