L’Ascoli vuole continuare la risalita. In Sardegna serve un’altra vittoria

Sarà un ambiente decisamente caldo quello che troverà l’Ascoli domenica a Sassari. La Torres, reduce da tre sconfitte consecutive, due in campionato contro Virtus Entella in casa e Spal in trasferta, e mercoledì in Coppa sempre in casa, contro il Milan Futuro, non attraversa certo un momento entusiasmante. Anzi. L’allenatore Alfonso Greco è ‘sulla graticola’ e solo una vittoria contro l’Ascoli lo salverà da un esonero che pareva già deciso nell’immediato dopo gara contro il Milan Futuro. I bianconeri di Mister Mimmo Di Carlo dall’altra parte arrivano a questo delicatissimo match, rinfrancati dalla vittoria contro il Gubbio. Una vittoria più netta dello striminzito 1-0 conquistato su autogol, perché la rete annullata a Corazza per sospetto fuorigioco e il gol-non gol salvato nei pressi della linea dal portiere umbro, potevano dare più consistenza ad un successo sicuramente meritato. I bianconeri a piccoli passi stanno cercando di risalire la china e dopo il ko di Pineto hanno pareggiato con Campobasso, Arezzo, Pontedera e Vis Pesaro, e poi sono finalmente tornati alla vittoria. Sette punti in cinque partite che di certo non devono far fare salti di gioia, ma che quantomeno hanno messo fine ad una crisi di risultati decisamente preoccupante.

Sul piano del gioco certo si può fare di più e ci sono calciatori di qualità nella rosa del Picchio che possono aiutare alla crescita di una manovra che ancora è troppo lenta e prevedibile, ma ricordiamoci anche che in questo Girone B di Serie C a giocare al calcio, al momento sono davvero poche squadre. Le altre buttano il pallone in avanti sperando nell’episodio. Insomma, inutile pensare di poter vedere qualche bella trama e probabilmente sarà così anche a Sassari vista anche l’elevata posta in palio in casa Torres. Una Torres che comunque, non lo dimentichiamo, occupa la quarta posizione in classifica, che ha il secondo miglior attacco del campionato con 24 reti, ma anche l’ottava difesa con 16 gol subiti. Ci vorrà insomma, il miglior Ascoli, magari quello visto a Pesaro che avrebbe meritato il succeso.

In Sardegna mancherà sicuramente l’attaccante Mattia Tirelli, uscito malconcio durante la sfida contro il Gubbio. Il ragazzo si è sottoposto ad esami strumentali al ginocchio e mister Di Carlo è in attesa del risultato del referto medico. Sicuramente, quindi, domenica non ci sarà. Probabile che al suo posto nell’undici iniziale ritrovi una maglia da titolare Andrea Silipo ancora alla ricerca del suo primo gol in bianconero dopo un paio di legni colpiti finora. Da ieri poi sono in vendita i biglietti per il settore ospiti al prezzo di 11,50 nel circuito Vivatcket. Sono 525 i tagliandi disponibili per i tifosi dell’Ascoli che vorranno recarsi allo stadio ‘Vanni Sanna’ e la prevendita terminerà alle ore 19 di domani.

Valerio Rosa