L’Ascoli vuole rialzare la testa. Mercato, ipotesi Tunjov in mediana

L’Ascoli vuole subito rialzare la testa. La sconfitta di misura incassata contro la Virtus Entella per 1-0 ha interrotto una scia positiva di risultati utili consecutivi che proseguiva da ben dieci giornate. La delusione e il rammarico per come sono andate le cose nel corso del confronto con i liguri però sono già state superate dalla voglia di riscatto che sta animando i bianconeri e il proprio tecnico nella settimana di preparazione che li condurrà verso la sfida di domenica al Del Duca contro il Milan Futuro (avvio alle 12.30).

La prossima tappa prevista dalla tabella di marcia metterà davanti al Picchio un avversario in evidenti difficoltà e alle prese con una posizione di classifica che di certo nessuno si aspettava. L’ultima vittoria della formazione di Bonera risale allo scorso 8 dicembre nel match vinto 1-0 col Gubbio (rete decisiva di Traore). Da lì in poi sono seguiti solo dolori con le tre sconfitte rimediate nei duelli contro Vis Pesaro (2-1), Entella (1-2) e Torres (1-5), intervallati dal deludente punto ottenuto col Carpi (0-0). Sulle difficoltà incontrate dai lombardi proverà a farsi forte un Ascoli che davanti adesso è in grado di sprigionare un tandem d’attacco molto difficile da contenere.

A testimoniarlo sono state le tante occasioni avute con l’Entella. Le stesse che hanno costretto il portiere Del Frate agli straordinari in più di una circostanza. Il bomber Corazza è momentaneamente scivolato al terzo gradino della speciale classifica dei marcatori del girone b. Il 33enne di Latisana, fermo a quota 11 reti in campionato, sta ancora aspettando l’occasione giusta per dedicare il suo primo gol al piccolo Santiago nato a ridosso del match con la Spal dello scorso 20 dicembre finita 1-1.

Nel frattempo l’ultimo turno andato in archivio ha visto Cicerelli (Ternana) allungare in vetta con la sua 13esima firma e Bruzzaniti (Pineto) staccare Corazza per raggiungere la sua 12esima marcatura personale. Il tandem completato con Forte funziona. Entrambi i giocatori hanno dimostrato di intendersi e, gara dopo gara, sicuramente il feeling potrà migliorare ulteriormente.

Sul fronte mercato invece il direttore sportivo Emanuele Righi continua a fare un po’ di fatica nel favorire l’ingresso di almeno un centrocampista che, allo stato attuale dell’organico, serve come il pane. L’ultimo nome accostato all’Ascoli è stato quello di Tunjov, mezzala in uscita dal Pescara che avrebbe già espresso il proprio gradimento in relazione ad un suo possibile arrivo sotto le cento torri. Lo scoglio da superare adesso quindi è con il club biancazzurro che avrebbe intenzione di cederlo a titolo definitivo.

Infine ieri è arrivata una fumata bianca: si è finalmente sbloccato l’ingresso del terzino sinistro D’Amore. Alla Juve Stabia andrà Quaranta con uno scambio.

