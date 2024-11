L’Ascoli vuole tornare a sorridere. Ore calde anche per la società

L’Ascoli concentra le proprie forze sul Gubbio, mentre nelle prossime ore si attende una nuova proposta per l’acquisizione delle quote societarie attualmente in mano al patron Massimo Pulcinelli. La questione relativa alla cessione societaria è tornata a scaldarsi improvvisamente a seguito dell’ipotesi venuta in essere ma non andata a buon fine la scorsa estate quando, all’indomani della dolorosa retrocessione in C, a portare avanti un discorso con l’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer era stata la Metalcoat di Matteo Trombetta Cappellani e sua moglie Cinzia. La fumata nera della trattativa era poi stata inevitabilmente seguita dall’inevitabile serie di attività necessarie e poste in essere dal club per prepararsi in fretta ad affrontare la nuova imminente stagione. Il cammino della squadra dopo un poco esaltante avvio fatto registrare dall’allora tecnico Massimo Carrera, purtroppo ha poi preso una piega ancor peggiore con i due avvicendamenti in panchina attraverso i quali l’incarico di guidare la prima squadra è stato successivamente affidato prima a Cristian Ledesma poi a Mimmo Di Carlo. Di pari passo al drammatico percorso portato avanti dalla squadra all’interno del rettangolo verde, fuori invece si è contemporaneamente sviluppata nel silenzio più assoluto una nuova ipotesi per l’acquisizione del Picchio.

Da settembre infatti a far registrare una nuova manifestazione d’interesse sarebbe stato un gruppo estero operante a livello europeo. Firmato il patto di riservatezza e completata la delicata fase di due diligence, ora i potenziali acquirenti in queste ore stanno vagliando che tipo di proposta avanzare nei confronti del patron Pulcinelli. Sicuramente nel formulare la stessa si dovrà tenere conto della effettiva massa debitoria accumulata dai vertici societari nella gestione operata all’interno del club.

Intanto sul campo tecnico e giocatori proseguono il lavoro in vista del delicatissimo impegno contro il Gubbio. Nella scelta della formazione inziale il tecnico bianconero ha alcuni rebus da risolvere. Il primo sarà quello al centro della difesa dove Menna e Quaranta si giocheranno una maglia dal primo minuto, data l’espulsione rimediata da Tavcar a Pesaro. A centrocampo toccherà a Bando rimpiazzare l’assenza dell’altro squalificato Bertini. Nel match di domenica i calciatori delle due formazioni, così come l’arbitro Maccarini di Arezzo, faranno il loro ingresso in campo accompagnati da 23 bambine. L’Ascoli Calcio con una nota ufficiale ha affermato con fermezza il suo ‘no’ alla violenza sulle donne attraverso uno spot che ha visto protagonisti quattro bambini. Anche la serie C Now, in occasione della 16esima giornata, ha voluto schierarsi in difesa delle donne. Su ciascuno dei singoli campi i capitani indosseranno una fascia speciale dedicata a questo tema.

Massimiliano Mariotti