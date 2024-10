L’Ascoli vuole uscire dal baratro. Col Pineto sarà vietato sbagliare

Ascoli, adesso o mai più. La sfida di domenica prossima in casa del Pineto (avvio alle 17.30) sarà uno snodo particolarmente importante per tornare a dare importanti segnali di vita. Il trittico di gare che ha accompagnato l’inizio dell’avventura di Mimmo Di Carlo alla guida del Picchio sicuramente era tutt’altro che agevole, ma alla resa dei conti il bottino ottenuto si è rivelato decisamente misero sia per il club che per il tecnico stesso. L’ultimo match perso in casa col Perugia per 1-0 ha chiuso una serie di sfide di certo complicate con alcune candidate alla promozione diretta come Pescara (1-2) e Ternana (3-1).

Ora però è tempo di rimettersi subito in marcia per evitare ulteriori guai rispetto a quanti ce ne sono già allo stato attuale dei fatti. Alla decima giornata l’Ascoli è scivolato rovinosamente, contro ogni pronostico, nei bassifondi della classifica fino a stazionare in zona playout, scavalcato addirittura dal Pontedera e con la coppia Milan Futuro-Legnago Salus dietro (attuali fanalini di coda con 6 punti) arrivata a sole due lunghezze di distanza. Proprio i rossoneri tra l’altro hanno una gara da recuperare. Una netta inversione di rotta serve come il pane. A maggior ragione dopo il terribile andamento al Del Duca che ha visto la squadra portare a casa soltanto tre punti in cinque partite, di cui quattro sono finite con una sconfitta. Un trend probabilmente mai fatto registrare in una categoria come la serie C, dove in passato il Picchio aveva sempre potuto recitare un ruolo di primo piano. Per rimettersi in moto ecco quindi che i bianconeri proveranno ad aggrapparsi ad uno score esterno che invece è andato lievemente meglio (una vittoria e due pareggi su cinque turni disputati). A Pineto sarà fondamentale tornare a casa con l’intera posta in palio, ma di fronte gli uomini di Mimmo Di Carlo troveranno un avversario ferito dall’ultima sconfitta incassata lunedì sera contro il Campobasso (0-1) dell’ex socio Matt Rizzetta. Ieri al Picchio Village la squadra ha ripreso la preparazione e quella che si svilupperà sarà una settimana di lavoro particolarmente intensa. I limiti tecnici espressi dall’organico costruito dal direttore sportivo Emanuele Righi sono eclatanti in molte zone del campo. Ecco così che l’esperto timoniere ha deciso di puntare sulla tenuta atletica svolgendo doppie sedute di lavoro da qui fino al prossimo match. Quella tracciata dal tecnico Di Carlo sembrerebbe l’unica strada teoricamente giusta: ovvero quella volta a puntare su corsa e grinta. Saranno questi i principali fattori sui quali la squadra cercherà di farsi forte per provare a mettere in difficoltà gli avversari. Soprattutto sulle corsie laterali, come dichiarato dallo stesso allenatore dopo il ko col Perugia, si dovrà cercare di elaborare palloni per servire Corazza e agli altri attaccanti, consentendo loro di colpire al momento opportuno.

Massimiliano Mariotti