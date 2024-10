Le pagelle. Marsura ci mette classe, difesa da horror

Livieri 5,5. Subisce una rete nell’unico tiro nello specchio della porta del primo tempo. Compie parata gol ad inizio ripresa e non può far nulla sul raddoppio. Da rivedere la respinta di petto sulla conclusione da fuori area dell’ex Valzania.

Adjapong 5. Si sgancia spesso e prova anche qualche buon cross all’interno dell’area. Male la fase difensiva.

Menna 4. Commette un fallo da rigore che fortunatamente l’arbitro giudica fuori area. Gioca con una sufficienza imbarazzante e sbaglia l’impossibile.

Gagliolo 4. Come il collega di reparto, è sempre fuori posizione, si addormenta sul gol e non è mai attento nei ripiegamenti.

Cozzoli 5. Deve contenere Bentivegna che gli scappa sul secondo gol.

Varone 6,5. Torna padrone del centrocampo, lo trovi dappertutto e ha tre ottime opportunità per fare gol tra cui una di testa da due passi, ma non è fortunato.

Bertini 4. Impalpabile la sua presenza in campo, solo retropassaggi lenti e svogliati come lui.

Marsura 6.5. Il migliore in campo. Una spina nel fianco della difesa del Pescara. Mette in mezzo un pallone al ‘bacio’ dopo una discesa di sessanta metri per il gol del momentaneo 1-1.

Tremolada 6. Gioca nella sua posizione preferita da trequartista e dispensa palloni con grande qualità. Esce stremato.

Tirelli 5. Corre, lotta subisce falli, ma non è mai pericoloso.

Corazza 6.5. Bomber vero, segna la sua quinta rete stagionale, su un bel cross di Marsura, anche se in precedenza aveva fallito una ghiotta occasione tutto solo davanti al portiere.

Dal 21’st D’Uffizi 5. Si divora il pallone del 2-2 sparando il pallone fuori dallo stadio.

Dal 21’st Alagna 5. Si piazza sul neo entrato Ferraris e a fatica cerca di contenerlo.

Dal 26’st Quaranta 6. Mette muscoli e centimetri.

Dal 34’st Caccavo 4. Si fa espellere per un fallaccio.

Dal 34’st Campagna sv

Allenatore: Di Carlo 5,5. Fa quello che può con il materiale umano scadente che ha tra le mani. Qualche buona idea si vede, ma per tirare fuori l’Ascoli dalle sabbie mobili servirà molto di più.

Arbitro: Ubaldi di Roma 6. Dirige con personalità.

Valerio Rosa